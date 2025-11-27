विज्ञापन
15 दिन पी लिया ये जूस तो चेहरे पर आएगा सोने सा निखार, कील मुंहासे भी हो जाएंगे गायब

Home remedy for glowing skin : आज हम आपको एक ऐसे कमाल के जूस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने सिर्फ 15 दिन लगातार पी लिया, तो सच मानिए, आपका चेहरा सोने-सा चमकने लगेगा और पिंपल्स (pimple) तो ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं.

आपकी त्वचा की सारी परेशानी अंदरूनी गंदगी (Internal toxins) और खून की खराबी की वजह से होती है.

Juice for glowing skin : आजकल हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चांद जैसा चमके (CHAMAKDAR SKIN KE LIE KYA KARE), लेकिन ये कील-मुंहासे (pimple) और बेजान त्वचा पीछा ही नहीं छोड़ते. महंगे क्रीम और पार्लर के चक्कर लगाकर थक गए हैं? तो रुकिए! आज हम आपको एक ऐसे कमाल के जूस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने सिर्फ 15 दिन लगातार पी लिया, तो सच मानिए, आपका चेहरा सोने-सा चमकने लगेगा और पिंपल्स (pimple) तो ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं. ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस और आयुर्वेद का देसी नुस्खा है, जिसे 'गोल्डन ग्लो जूस' (Golden Glow Juice) नाम दिया गया है.

कैसे काम करता है ये जूस?

आपकी त्वचा की सारी परेशानी अंदरूनी गंदगी (Internal toxins) और खून की खराबी की वजह से होती है. जब आपका खून साफ होता है, तो निखार अपने-आप बाहर दिखने लगता है. इस 'गोल्डन ग्लो जूस' के मेन हीरो हैं – चुकंदर (Beetroot), गाजर (Carrot) और थोड़ा-सा आंवला (Amla).

चुकंदर: ये खून को साफ करने (Blood Purification) का काम करता है. जब खून साफ होता है, तो चेहरे का रंग अपने-आप साफ होने लगता है. 

गाजर: ये विटामिन-ए का खजाना है, जो स्किन की मरम्मत करता है और मुंहासों (Acne) को ठीक करने में मदद करता है.

आंवला: इसमें भर-भरकर विटामिन-सी होता है, जो स्किन को टाइट करने, दाग-धब्बे (Scars) हटाने और चमक लाने के लिए बेस्ट है.

गोल्डन ग्लो जूस बनाने का आसान तरीका

इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं है:

सामग्री:

  • एक मीडियम साइज का चुकंदर
  • 2 गाजर
  • 1 आंवला
  • 1 इंच अदरक का टुकड़ा
  • आधा नींबू का रस

गोल्डन ग्लो जूस बनाने की विधि 

इन सबको अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लीजिए. अब इन्हें जूसर या ब्लेंडर (mixer) में डालिए. थोड़ा-सा पानी मिलाकर अच्छे से पीस लें और छान लें. आपका मैजिक जूस तैयार है. ध्यान रहे, इसमें शक्कर या नमक बिल्कुल न डालें. नींबू का रस आखिरी में मिलाएं.

15 दिन का चैलेंज: कब और कैसे पीएं?

इस जूस का सबसे अच्छा असर तब होता है जब आप इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीते हैं. जूस बनाने के तुरंत बाद पी लेना सबसे फायदेमंद होता है. कोशिश करें कि 15 दिन तक बिना नागा (skip) किए ये रूटीन फॉलो करें. आपको खुद 7-8 दिन में फर्क दिखने लगेगा. आपके चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो (Natural Glow) आएगा, जिसके लिए आप अभी तक महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च कर रहे थे.

याद रहे, अच्छी स्किन के लिए खूब पानी पीना और अच्छी नींद लेना भी जरूरी है. ये जूस आपकी अंदरूनी सफाई करेगा, जिससे निखार बाहर झलकने लगेगा. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

