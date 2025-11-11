Shubh Ratri: सोने से पहले चावल खाने चाहिए या नहीं?

Raat Ko Chawal Kha Sakte Hain: चावल के बिना मानो खाना अधूरा सा लगता है, यह खाने का स्वाद दोगुना बढ़ा देता है, लेकिन क्या इसका सेवन रात में सही है? कई लोग आदत या सुविधा के कारण रात में चावल खा लेते हैं और तुरंत सो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत धीरे-धीरे वजन बढ़ाने, पाचन संबंधी परेशानियों और नींद की गुणवत्ता को खराब करने का कारण बन सकती है. तो चलिए जानते हैं कि सोने से पहले चावल खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

रात में चावल खाने से क्या होता है?

वजन: चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. रात के समय पाचन स्लो हो जाता है, जिससे खाना पचने में ज्यादा समय लग सकता है. ऐसे में जब आप सोने से पहले चावल खाते हैं, तो शरीर उस ऊर्जा को खर्च नहीं कर पाता और वह फैट के रूप में जमा होने लगती है, जिससे धीरे-धीरे वजन बढ़ने लग सकता है.

पाचन: रात के समय पाचन धीमा हो जाता है, ऐसे में सोने से पहले अगर चावल खाकर सोया जाए तो इससे गैस, अपच, पेट फूलना और भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए रात में चावल खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

डायबिटीज: डायबिटीज के मरीजों के लिए रात में चावल खाना हानिकारक साबित हो सकता है. चावल में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को रात में सोने से पहले चावल से परहेज करना चाहिए.

गठिया : गठिया के मरीजों के लिए रात में चावल खाना नुकसानदायक हो सकता है. चावल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं, जिससे गठिया का दर्द बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)