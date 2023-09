Shardiya Navratri 2023: कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें तिथि, कलश स्थापना का मुहूर्त और व्रत नियम

इस साल नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है. वहीं 23 अक्टूबर, मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होगी और 24 अक्टूबर, विजयादशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा. आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर की रात 11:24 मिनट से हो रही है, वहीं 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 बजे तक ये तिथि रहेगी. हालांकि उदया तिथि के अनुसार कलश स्थापना 15 अक्टूबर को ही होगा. कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर सुबह साढ़े 6 बजे से 8.47 तक है.

शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि (Shardiya Navratri Puja Vidhi)

कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोएं. एक तांबे के कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लें. कलश पर मौली बांध दें. कलश में पानी भरकर उसमें गंगाजल, दूब, सुपारी, सवा रुपए, इत्र और अक्षत डालें. कलश में आम के पांच पत्ते लगाएं. एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उसे मौली से बांधकर, इसे कलश के ऊपर रख दें.

नवरात्रि के नौ दिन क्या ना करें- What Not To Do During Of Navratri:

नवरात्रि के दौरान घरों में कलश की स्थापना होती है. लोग नौ दिनों का व्रत करते हैं कुछ लोग फलाहार तो कुछ एक समय सेंधा नमक खाकर व्रत रखते हैं. माता के इन नौ दिनों में मांस, मछली, अंडा और शराब जैसी चीजों का सेवन करने की मनाही होती है. कुछ लोगों के घर में तो नौ दिनों तक बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है.

