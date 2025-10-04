Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा कब है? जानें खुले आसमान के नीचे क्यों रखी जाती है खीर, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

Sharad Purnima 2025: शरण पूर्णिमा का त्योहार हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में दक्ष रहता है और किरणों से अमृत वर्षा होता है. शरद पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में रात भर के लिए खीर रखी जाती है और उसको अगले दिन सुबह खाते हैं. इस खीर के अमृत के तुल्य माना जाता है. कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से इंसान का भाग्योदय होता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है. इस साल की शरद पूर्णिमा बेहद खास भी रहने वाली है.

हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शरण पूर्णिमा के दिन उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी रहने वाला है जो इस दिन को और खास बना रहा है. बता दें कि ये शुभ मुहू्र्त चौघड़िया मुहूर्त के अंदर ही आएंगे. इसके अलावा भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है ये एक दुर्लभ संयोग है जो सालों बाद इस दिन पर बन रहा है.

कब है शरण पूर्णिमा? ( Sharad Purnima 2025 Date and Shubh Muhurat)

हिंदू पंचाग के अनुसार, शरण पूर्णिमा इस साल 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. इसलिए शरण पूर्णिमा का त्योहार 6 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा.

इस मुहूर्त मे रखें खीर ( Sharad Purnima 2025 Kheer Muhurat)

इस साल शरण पूर्णिमा में चांद की रोशनी में खीर रखने के लिए द्रिक पंचांग के अनुसार मुहूर्त, इस बार 6 अक्टूबर को रात 10 बजकर 37 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 09 मिनट तक लाभ-उन्नति मुहूर्त रहने वाला है. इस मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखी खीर का सेवन करना बहुत उत्तम माना जाता है.

शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की रेसिपी

सामग्री

चावल

दूध

चीनी

हरी इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट्स

रेसिपी

खीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबलने के लिए रखें और इसमें चावलों को धुल कर डाल दें. अब चावल को धीमी आंच पर पकाना है और जब चावल पक जाए तो उसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और चीनी डालकर कुछ देर तक अच्छे से पकाएं. आपकी खीर बनकर तैयार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)