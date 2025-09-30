विज्ञापन
Semolina Or Daliya: सूजी या दलिया सुबह नाश्ते में क्या खाने वजन तेजी से होगा कम?

Weight Loss Recipe: अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और तेजी से वजन को कम करना चाहते हैं, तो इन 2 चीजों को डाइट में इस तरह से शामिल कर सकते हैं.

Weight Loss Recipe: वजन को घटाने के लिए क्या खाएं.

Weight Loss Diet: सुबह का नाश्ता हमारे दिन का सबसे जरूरी मील होता है. इसलिए हमेशा ब्रेकफास्ट में हेल्दी चीजों का सेवन करना चाहिए. क्योंकि रातभर के खाली पेट के बाद हम खाते हैं. अगर आप सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो आपको बार-बार भूख लगती रहेगी. जिसमें आप फास्ट फूड और अनहेल्दी खाना खा लेते हैं जो आपके वजन बढ़ने का कारण बन सकते हैं. इसलिए वजन को मैनेज रखने के लिए भी ब्रेकफास्ट का सेवन अहम माना जाता है. लेकिन कई बार हम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं जैसे सूजी या दलिया वजन को कम करने में क्या है ज्यादा मददगार. अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं. 

नाश्ते में बनाएं सूजी का उपमा रेसिपी- (How To Make Sooji Upma)

सामग्री-

  • सूजी
  • पानी
  • तेल या घी
  • सरसों
  • उड़द दाल
  • चना दाल
  • अदरक
  • हरा प्याज
  • नमक स्वादानुसार
  • धनिया पत्ती सजाने के लिए

विधि-

सूजी उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल या घी गरम करें और सरसों, उड़द दाल, और चना दाल डालकर भूनें. अदरक और हरा प्याज डालकर भूनें. सूजी डालकर भूनें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए. पानी और नमक मिलाकर पकाएं जब तक कि सूजी नरम न हो जाए. उपमा तैयार है. इसे धनिया पत्ती से सजाकर परोसें.

सूजी के फायदे- (Sooji Ke Fayde)

सूजी कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स है जो शरीर को एनर्जी देने में मददगार है. इसमें फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है और वजन को कम कर सकता है.

कैसे बनाएं दलिया खिचड़ी- (How To Make Daniya Khichdi)

सामग्री-

  • दलिया
  • चावल
  • पानी
  • घी या तेल
  • जीरा
  • अदरक
  • नमक स्वादानुसार
  • धनिया पत्ती सजाने के लिए 

विधि-

दलिया की खिचड़ी बनाने के लिए एक पैन में घी या तेल गरम करें और जीरा डालकर भूनें. अदरक डालकर भूनें. दलिया और चावल डालकर भूनें जब तक कि यह हल्का सुनहरा न हो जाए. पानी और नमक मिलाकर पकाएं जब तक कि दलिया और चावल नरम न हो जाएं. खिचड़ी तैयार है. इसे धनिया पत्ती से सजाकर परोसें.

दलिया के फायदे- (Dalia Khane Ke Fayde)

दलिया फाइबर का एक अच्छा सोर्स है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है और कब्ज की समस्या को दूर कर सकता है. इतना ही नहीं ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद कर सकता है. इसके सेवन से वजन को भी कम करने में मदद मिल सकती है.

नोटः

सेहत के लिए लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही अच्छे हैं. अगर आप वजन को कम करने के लिए इनका सेवन कर रहे हैं तो ये रेसिपी पर निर्भर करता है. अगर आप भी वजन को कम करना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

