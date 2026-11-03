आज क्या बनाऊं: कश्मीरी दम आलू बनाने की सीक्रेट ट्रिक, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी

कैसे बनाएं ​कश्मीरी दम आलू-

सामग्री-

8-10 बेबी आलू

2 टेबलस्पून सरसों का तेल

1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

1/2 टीस्पून अदरक पाउडर

1 टी स्पून गरम मसाला

3 करी पत्ता

2 दालचीनी

1 चम्मच जीरा पाउडर

1 काली इलायची

1 चम्मच सौंफ पाउडर

1 टी स्पून मेथी की पत्तियां

2 कप पानी

नमक स्वादानुसार

विधि-

बेबी पटैटो में छोटे-छोटे छेद कर उन्हें को उबाल लें. एक पैन में, तेल डालें और इसे गर्म होने दें. उबले हुए बेबी आलू को 10-15 मिनट के लिए बाहर से कुरकुरा होने तक भूनें. दूसरे पैन में, काली इलायची, दालचीनी और तेज पत्ते के साथ सरसों का तेल डालें. पेस्ट में कुछ कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा पानी मिलाएं. ग्रेवी में तले हुए आलू डालें, सबको अच्छी तरह मिलाएं. स्वाद के लिए नमक और ग्रेवी में थोड़ा पानी डालें. ग्रेवी में अदरक पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर और मेथी के पत्ते डालें. इसे अच्छे से मिलाएं और ग्रेवी के गाढ़ा होने तक पकाएं. गरमा-गरमा परोसे.

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