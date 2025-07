Sawan Somvar Vrat: पहली बार रखने जा रहे हैं सावन सोमवार व्रत, तो भूलकर भी ना खाएं ये चीजें

Foods should not be eaten in sawan vrat: सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है. इस महीने में लोग सोमवार को व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते है. ये व्रत आस्था, शुद्धता और संयम से जुड़ा है. लेकिन कई बार हम भूलवश कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो व्रत में नहीं खानी चाहिए. अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ खास चीज़ों से परहेज़ करें. आइए जानते हैं कि व्रत में किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए.

सावन में भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन- (These things to not comsume in sawan)

1. सादा नमक- (Salt)

सावन सोमवार के व्रत में आम नमक का सेवन नहीं किया जाता है. इसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है जो प्राकृतिक होता है और व्रत में पवित्र भी माना जाता है. इसलिए पकवान बनाते समय इसका खास ध्यान रखना चाहिए.

2. लहसुन-प्याज- (Onion Garlic)

लहसुन और प्याज को व्रत के भोजन शामिल नहीं किया जाता है. क्योंकि इनको तामसिक माना जाता है.

3. मांस और अंडा- (meat and egg)

सावन सोमवार के व्रत में केवल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए. मांस, मछली, अंडा जैसी चीजें सावन के माह में नहीं खानी चाहिए. व्रत के दौरान इन चीजों से पूरी तरह दूरी बना लें.

4. गेहूं और चावल जैसे अनाज- (wheat and rice)

व्रत में सामान्य आटा या चावल का उपयोग नहीं किया जाता. इसकी जगह आप सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा या साबूदाना खा सकते हैं. ये अनाज व्रत के अनुकूल होते हैं और शरीर को हल्का भी रखते हैं.

5. तला-भुना और पैकेज्ड फूड- (fried and packaged food)

व्रत शरीर को डिटॉक्स करने और मन को शांत करने के लिए रखा जाता है. तेल में तली चीज़ें, पैकेट वाले स्नैक्स या बिस्किट में छिपे हुए नमक, लहसुन-प्याज या प्रिज़रवेटिव हो सकते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं. इसलिए घर का बना, हल्का और व्रत वाला भोजन ही करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)