विज्ञापन
विशेष लिंक

LIVE: संसद में आज बड़ा दिन, जानें कौन से 3 बड़े पेश करेगी सरकार

केंद्र सरकार आज संसद में तीन अहम बिल पेश करने जा रही है. इनमें से कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनके पास होने के बाद पीएम, सीएम और मंत्रियों को आपराधिक मामलों में शामिल हनो पर पद से हटाया जा सकेगा.

Read Time: 2 mins
Share
LIVE: संसद में आज बड़ा दिन, जानें कौन से 3 बड़े पेश करेगी सरकार
Parliament Monsoon session Live Updates: केंद्र सरकार आज संसद में पेश करेगी तीन अहम बिल
  • सरकार संसद में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक व संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पेश करेगी
  • ऐसे प्रावधान नहीं हैं जो गंभीर आपराधिक आरोप में मंत्री को हटाने की अनुमति देते हों
  • अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन प्रस्तावित है ताकि मंत्री को हिरासत में रहने पर पद से हटाया जा सके
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सरकार आज (बुधवार) संसद में तीन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है. पेश किए जा सकने वाले विधेयकों में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्वात भी पेश करेंगे. 

आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 के उद्देश्यों औ कारणों के विवरण के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 (1963 का 20) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सीएम या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत के बाद हटाया जा सके. यही वजह है कि इस कानून की धारा 45 में संसोधन कर ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना जरूरी है. ये विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है.

इसी तरह संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके. इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संसोधन कर पीएम या केंद्रीय मंत्री और राज्यों व दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान जोड़ना जरूरी है. साथ ही नए प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों को मंत्री शामिल हैं, को पांच साल या उससे अधिक की अवधि की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है. 

Parliament Monsoon session Live Updates: 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parliament Monsoon Session Live Updates, Government Of Union Territories (Amendment) Bill 2025, Jammu And Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com