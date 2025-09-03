सौंफ का पानी पीने से तभी मिलेगा फायदा जब सही समय और सही तरीके से पिएंगे आप, डॉक्टर ने बताया कब तक है पीना

Saunf Ka Pani Pine ke Fayde: सुबह की एक छोटी सी आदत आपके डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और हॉर्मोंस को ऐसे रिसेट कर सकती है जैसे बॉडी ने खुद अपना डिटॉक्स का बटन दबा दिया हो. जरा सोचिए रोज सुबह उठकर सिर्फ एक गिलास पानी में कुछ बीज डालकर उसको पीना आपको कई स्वास्थय लाभ दे सकता है इतना ही नहीं कि ये आपके फैट को पिघला कर आपके वजन को कम करने में भी मदद कर सकता है. इसकके साथ ही ये गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याओं को परमानेंटली रोकने में भी मदद कर सकता है? अब आप कहेंगे की अगर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते. लेकिन यही तो पॉइंट है कि अगर आप कई तरह के देसी नुस्खे आजमाते हैं और सुबह हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होता है तो इसकी वजह है उनका सेवन सही तरीके से नहीं करना. आज आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है जो सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं मॉडर्न साइंस भी प्रूव कर चुका है और वो है सौंफ का पानी. आज हम जानेंगे कि रोजाना सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से बॉडी में क्या होता है? क्या सभी लोग इसको पी सकते हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इससे दूर रहना चाहिए? इसे बनाने का सही तरीका क्या होता है और इसे लेने का बेस्ट टाइम कौन सा है?

आयुर्वेद में सौंफ को एक बहुत ही लाभकारी हर्ब माना जाता है. खासतौर से डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. आयुर्वेदि के मुताबिक सौंफ की तासीर गर्म होती है. आयुर्वेद कहता है कि सौंफ का टेस्ट थोड़ा सा मीठा और हल्का सा कड़वा होता है और इसकी तासीर है वो थोड़ी सी गर्म होती है. मतलब इसकी हल्की सी गर्म तासीर की वजह से यह अंदर से तो अग्नि को बढ़ाती है लेकिन बाहर से बॉडी को ठंडा रखती है और इसीलिए ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि सौंफ ठंडी होती है.

पेट से जुड़ी समस्या

सौंफ को आयुर्वेद में एक बढ़िया कार्बिनेटिव माना गया है. यानी यह गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स में आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है. और इसीलिए ट्रेडिशनल वैद्य जो होते हैं वो लोग रिकमेंड करते हैं कि या तो आप खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को चबा लीजिए या फिर आप सुबह खाली पेट इसका पानी पी लीजिए. क्योंकि यह दोनों ही चीजें आपकी बॉडी से टॉक्सिंस को फ्लश करने में और आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में आपकी मदद करती है.

कब्ज

सौंफ का सेवन कब्ज की समस्या में भी फायदेमंद होता है. अगर आप कब्ज से परेशान रहते हैं, तो इसको दूर करने के लिए भी आपको यह बहुत मदद करती है.

वेट लॉस

वेट लॉस में भी आयुर्वेद सौंफ को काफी ज्यादा यूज़फुल मानता है. सौंफ का पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं और साथ ही साथ ब्लोटिंग भी कम होती है. और इसीलिए कई आयुर्वेदिक वेट लॉस रूटीनंस में सुबह-सुबह खाली पेट गर्म सौंफ का पानी पीने के लिए रिकमेंड किया जाता है ताकि पूरे दिन आपका फैट मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे और आपको वेट लॉस में आसानी हो.

दिमाग और आंखों के लिए

सौंफ के फायदे केवल डाइजेशन और वेट लॉस तक ही सीमित नहीं है. सौंफ को दिमाग और आंखों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माना गया है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए यह एक बहुत ही फायदेमंद चीज है. ट्रेडिशनली इसका यूज ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए, मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने के लिए और लेडीज में हॉर्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए होता आया है.

सिर्फ आर्युवेद में ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस के मुताबिक सौंफ से गैस, ब्लोटिंग और स्टमक क्रैंप्स को दूर करने में भी मदद करता है. साथ ही साथ यह आईबीएस के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है. इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं जो कि सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर के रिस्क को भी कम कर देते हैं.

ये भी पढ़ें: 5 भीगे बादाम 30 दिनों तक लगातार खाने से क्या होगा? एक्सपर्ट ने बताया किन बीमारियों में मिलेगा आराम

सौंफ का पानी कैसे बनाएं

इसे बनाने के दो सबसे आसान तरीके होते हैं. पहला है, रात को पानी में भिगोकर पीना, और दूसरा है, इसके पानी में उबालकर पी लेना. अगर आप सिंपल पानी में भिगोकर पीना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले एक से दो टीस्पून ले लीजिए सौफ के, और इसे एक गिलास पानी में भिगो दीजिए. सुबह उठकर इस पानी को आप छानिए और पी लीजिए.

दूसरा तरीका है इसको पानी में उबालकर पीना. इसके लिए आप एक चम्मच सौंफ को हल्का सा पहले क्रश कीजिए और उसके बाद इसे दो कप पानी में डालकर उबाल लीजिए. जब पानी आधा रह जाए, अच्छे से उबल जाए और इसका अर्क पानी में अच्छे से आ जाए तो इसको छान लीजिए और गरम-गरम पी लीजिए.

कितना और कब पिएं

एक दिन में एक से दो गिलास सौंफ का पानी पीना या फिर एक से दो कप इसका अर्क पीना आपके लिए काफी होता है. सौंफ का पानी पीने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह-सुबह खाली पेट. इस टाइम लेने से यह आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है. डाइजेस्टिव फायर यानी आपकी अग्नि को तेज करता है और रात भर जमा टॉक्सिंस को फ्लश आउट करता है.

अगर आपका मेन गोल वेट लॉस है यानी आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप इसे खाने के 30 मिनट पहले भी एक कप ले सकते हैं या फिर इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी और वेट लॉस में आपको हेल्प मिलेगी.

कब तक पिएं

सौंफ के पानी का सेवन कम से कम दो से तीन हफ्तों तक इसको आप रेगुलरली जरूर पीजिएगा. और अगर फायदा लगे तो 2 से 3 महीने तक भी आप इसको लगातार यूज कर सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)