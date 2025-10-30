विज्ञापन
विशेष लिंक

30 दिनों तक आटे में ये सफेद चीज मिलाकर बना लें रोटियां, 32 से 26 हो जाएगी कमर, मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी

Roti for Weight Loss: अगर आपको भी लगता है कि वजन कम करने के लिए आपको रोटी छोड़ने की जरूरत है तो आपकी ये गलतफहमी आज हम दूर करने वाले हैं. आज हम आपको एक ऐसी रोटी की रेसिपी बताएंगे जिसको खाकर आप आसानी से वजन घटा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
30 दिनों तक आटे में ये सफेद चीज मिलाकर बना लें रोटियां, 32 से 26 हो जाएगी कमर, मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी
Roti for Weight Loss: इस आटे की रोटी खाकर कम करें वजन.

Roti For Weight Loss: अगर आप भी वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपको रोटी खाने को मना करा जा रहा है तो आज हम आपको एक ऐसी रोटी के बारे में बताएंगे जिसको खाकर आप अपना वजन घटा सकते हैं. आपको वेट लॉस के लिए रोटी छोड़ने की जरूरत नही हैं. आपको बस रोटी के लिए आटा गूंथते समय आपको उसमें एक चीज को मिला देना है, जो आपके लिए चर्बी कम करने में मदद करेगी. तो चलिए आपको बताते है कैसे बनानी है वेट लॉस वाली रोटी. 

वजन कम करने के लिए रोटी कैसे बनाएं ( How to Make Roti for Weight Loss)

ये भी पढ़ें: सर्दियों में आंवला खाने से क्‍या होगा, जान लें रोजाना 2 आंवला खाने के फायदे

आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी रोटी जिसको खाकर आप अपने शरीर की चर्बी को तेजी से घटा सकते हैं? अगर आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है और रोटी खाकर भी वजन कम हो सकता है. इसके लिए आपको रोटी के लिए आटा गूंथते समय उसमें एक चम्मच इसबगोल की भूसी बनानी है. इस आटे की बनी रोटी आपके लिए फैट कटर बन जाएगी.

अगर आप नियमित तौर पर इस रोटी का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट को दुरूस्त रखने के साथ ही भूख कम करने में मदद मिलेगा और वजन कम करने में भी मदद करेगा.

इसबगोल में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट को सही तरीके से साफ करने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. इस आटे की रोटी खाने से भूख कम लगती है और वजन तेजी से कम होने में भी मदद मिल सकती है. 

कैसे बनाएं रोटी

सामग्री

2 कटोरी आटा 
1 चम्मच इसबगोल की भूसी

कैसे बनाएं

आप एक बर्तन में आटा लें और उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को मिलाएं और धीरे-धीरे पानी डालकर आटा गूंथ लें. अब इस आटे की रोटी बनाकर खाएं. आपको बता दें कि इसके साथ आपको अपनी पूरी डाइट का भी ख्याल रखना है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wajan Kam Kar Rahe Hai To Roti Kha Sakte Hai, Roti For Weight Loss, Wajan Kam Karne Ke Liye Kaun Si Roti Khani Chaiye, Wajan Kam Karne Ke Liye Roti Recipe, Which Roti You Can Eat For Weight Loss
Get App for Better Experience
Install Now