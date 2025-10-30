30 दिनों तक आटे में ये सफेद चीज मिलाकर बना लें रोटियां, 32 से 26 हो जाएगी कमर, मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी

Roti For Weight Loss: अगर आप भी वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपको रोटी खाने को मना करा जा रहा है तो आज हम आपको एक ऐसी रोटी के बारे में बताएंगे जिसको खाकर आप अपना वजन घटा सकते हैं. आपको वेट लॉस के लिए रोटी छोड़ने की जरूरत नही हैं. आपको बस रोटी के लिए आटा गूंथते समय आपको उसमें एक चीज को मिला देना है, जो आपके लिए चर्बी कम करने में मदद करेगी. तो चलिए आपको बताते है कैसे बनानी है वेट लॉस वाली रोटी.

वजन कम करने के लिए रोटी कैसे बनाएं ( How to Make Roti for Weight Loss)

आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी रोटी जिसको खाकर आप अपने शरीर की चर्बी को तेजी से घटा सकते हैं? अगर आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है और रोटी खाकर भी वजन कम हो सकता है. इसके लिए आपको रोटी के लिए आटा गूंथते समय उसमें एक चम्मच इसबगोल की भूसी बनानी है. इस आटे की बनी रोटी आपके लिए फैट कटर बन जाएगी.

अगर आप नियमित तौर पर इस रोटी का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट को दुरूस्त रखने के साथ ही भूख कम करने में मदद मिलेगा और वजन कम करने में भी मदद करेगा.

इसबगोल में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट को सही तरीके से साफ करने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. इस आटे की रोटी खाने से भूख कम लगती है और वजन तेजी से कम होने में भी मदद मिल सकती है.

कैसे बनाएं रोटी

सामग्री

2 कटोरी आटा

1 चम्मच इसबगोल की भूसी

आप एक बर्तन में आटा लें और उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को मिलाएं और धीरे-धीरे पानी डालकर आटा गूंथ लें. अब इस आटे की रोटी बनाकर खाएं. आपको बता दें कि इसके साथ आपको अपनी पूरी डाइट का भी ख्याल रखना है.

