विज्ञापन
विशेष लिंक

रोजाना बादाम खाने से क्या होता है? रोज बादाम खाने के फायदे और नुकसान, रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए

Rojana subah badam khane se kya hota hai : रोजाना कुछ बादाम खाने से दिल, दिमाग, हड्डियां, त्वचा और बाल हेल्दी रहते हैं. साथ ही, यह शरीर में एनर्जी बनाए रखता है और ब्रेन को एक्टिव रखता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा बादाम खाने से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं

Read Time: 3 mins
Share
रोजाना बादाम खाने से क्या होता है? रोज बादाम खाने के फायदे और नुकसान, रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए
Rojana subah badam khane se kya hota hai

बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. रोजाना कुछ बादाम खाने से दिल, दिमाग, हड्डियां, त्वचा और बाल हेल्दी रहते हैं. साथ ही, यह शरीर में एनर्जी बनाए रखता है और ब्रेन को एक्टिव रखता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा बादाम खाने से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए इसकी सही मात्रा और तरीका जानना बहुत जरूरी है.

रोज बादाम खाने के फायदे और नुकसान: जानें सेहत के लिए इसकी सही मात्रा

रोजाना बादाम खाने के फायदे (Benefits of Eating Almonds Daily)

  • दिल के लिए फायदेमंद (Good for Heart Health): बादाम में हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है.  इसे नियमित खाने से दिल की बीमारियों का खतरा घटता है.
  • दिमाग की क्षमता बढ़ाए (Boosts Brain Power): इसमें मौजूद विटामिन ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग की क्षमता को बेहतर बनाते हैं. इसे खाने से याददाश्त बढ़ती है, फोकस करने में मदद मिलती है और मानसिक थकान कम होती है.
  • त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद (Good for Skin and Hair): बादाम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई त्वचा को चमकदार बनाए रखते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं. यह बालों को मजबूत बनाने और झड़ने से रोकने में भी मदद करता है.
  • हड्डियों और दांतों के लिए (Supports Bones and Teeth): इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं. इसे रोज खाने से ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की कमजोरी का खतरा कम होता है.
  • Also Read: बादाम कैसे खाने चाहिए, बादाम खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
Latest and Breaking News on NDTV

बादाम खाने के नुकसान (Side Effects of Eating Too Many Almonds)

  • वजन बढ़ सकता है (May Cause Weight Gain): ज्यादा मात्रा में बादाम खाने से कैलोरी ज्यादा हो जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है.
  • पाचन समस्याएं (Digestive Issues): इसे ज्यादा मात्रा में खाने से गैस, अपच या पेट भारी होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
  • एलर्जी की संभावना (Allergic Reactions): कुछ लोगों को बादाम से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, सूजन या सांस लेने में कठिनाई हो सकती है.

रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए | Rojana kitne badam khane chahiye 

रोजाना 5-7 बादाम खाना फायदेमंद माना जाता है. सही मात्रा में बादाम खाने से दिल, दिमाग, हड्डियां, त्वचा और बाल सभी स्वस्थ रहते हैं. ज्यादा बादाम खाने से नुकसान भी हो सकता है. इसलिए संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Eating Almonds Daily, Side Effects Of Almonds, Health Benefits Of Almonds On Empty Stomach, Almonds For Bones And Heart Health, How To Eat Almonds Properly
Get App for Better Experience
Install Now