विज्ञापन
विशेष लिंक

आप भी और तीखा और तीखा करते हैं? यहां जानें रोज एक हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

Hari Mirch Khane Ke Fayde: अगर आप रोजाना एक हरी मिर्च खाते हैं, तो यह आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है. यहां जानें रोज एक हरी मिर्च खाने के फायदे.

Read Time: 3 mins
Share
आप भी और तीखा और तीखा करते हैं? यहां जानें रोज एक हरी मिर्च खाने से क्या होता है?
1 दिन में कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए?

Hari Mirch Khane Ke Fayde: हरी मिर्च सिर्फ सब्जी, दाल या सलाद का स्वाद ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि शरीर को कई फायदे पहुंचाने में भी मदद करती है. इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इसलिए इसे सेहत का खज़ाना भी माना जाता है. ऐसे में अगर आप रोजाना एक हरी मिर्च खाते हैं, तो यह आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है. तो चलिए जानते हैं रोज एक हरी मिर्च खाने के चौंकाने वाले फायदे. 

हरी मिर्च खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

इम्यूनिटी: हरी मिर्च में विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. यह संक्रमणों से बचाव करता है और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है. रोजाना एक हरी मिर्च खाने से शरीर को अंदर से मजबूत बनाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: खाली पेट लहसुन खाने के फायदे ही नहीं नुकसान भी हैं, ये लोग बना लें दूरी

पाचन: हरी मिर्च खाने से पेट के रस बनने की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे पाचन दुरुस्त होता है. रोज एक हरी मिर्च खाने से खाना जल्दी पच जाता है और कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा पाया जाता है. हरी मिर्च में मौजूद फाइबर पेट को साफ रखता है और गैस या अपच से राहत दिला सकता है.

वजन: हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नामक तत्व पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है. अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रोजाना एक हरी मिर्च रूटीन में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. 

दिल: हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को सही रखते हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है. इसका सेवन हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Green Chilly, Green Chilly Benefits, Benefits Of Green Chilly, Hari Mirch, Hari Mirch Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now