रोज 1 हरी मिर्च खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

Hari Mirch Khane Ke Fayde: मिर्च न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है, बल्कि सेहत के लिए भी कमाल है. अगर आप रोजाना एक हरी मिर्च खाते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Hari Mirch Khane Ke Fayde: हरी मिर्च खाने के फायदे.

Hari Mirch Khane Ke Fayde: भारतीय खाने में जब तक मिर्च न हो स्वाद ही नहीं आता है. अगर आप भी स्पाइसी खाने के शौकीन हैं, तो आपके लिए ये अच्छी बात हो सकती है. क्योंकि हरी मिर्च को न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए बल्कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B6, आयरन, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, जैसे बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे करें इसका सेवन और क्या हैं इसके फायदे.

कैसे करें हरी मिर्च का सेवन- (How To Eat Green Chilli)

1. कच्ची मिर्च- (Raw Chilli) 

दाल-रोटी के साथ या सलाद में काट कर खाएं, इससे विटामिन सी सीधे मिलता है.

2. चटनी- (Chutney) 

धनिया, लहसुन और नींबू के साथ मिलाकर चटनी बनाएं, यह स्वाद और सेहत दोनों बढ़ाती है.

3. अचार- (Pickle) 

सरसों के तेल और मसालों के साथ अचार बनाकर खाएं, यह पाचन के लिए अच्छा है.

हरी मिर्च खाने के फायदे- (Hari Mirch Khane Ke Fayde)

1. वजन घटाने- 

हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन (Capsaicin) मेटाबॉलिज्म(metabolism) को तेज करता है और वजन घटाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो हरी मिर्च को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. इम्यूनिटी- 

हरी मिर्च में विटामिन सी भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी (immune system) को मजबूत करने और मौसमी बीमारियों से बचाने में मददगार है. 

3. पाचन- 

जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए हरी मिर्च का सेवन काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसमें फाइबर होता है, जो कब्ज दूर करने आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार है. 

4.  दिल-

रोजाना हरी मिर्च खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करती है, रक्त परिसंचरण (blood circulation) में सुधार करती है. 

5. स्किन- 

विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व स्किन को चमकदार बनाने में मददगार है. 

6. आंखों- 

बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए जैसे एंटीऑक्सीडेंट आंखों की रोशनी और रेटिना को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

