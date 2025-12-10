सर्दियों में धूप सेंकने का सबसे सही समय कौन सा है? कब मिलेगा सबसे ज्यादा Vitamin D

Vitamin D From Sunlight: सर्दियों के मौसम में धूप सेंकना किसे नहीं पसंद होता है. सर्दियों से बचने के लिए धूप में जाकर बैठना एक अलग ही सुकून देता है. कई लोग धूप लेने के लिए पूरे दिन धूप में बैठे रहते हैं जिससे शरीर को गर्मी को मिलती ही है इसका साथ ही ये विटामिन डी की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि धूप सेंकने का सबसे सही समय कौन सा है? क्या पूरे दिन में धूप में बैठना सही है. तो आपको बता दें कि सर्दियों के समय में धूप सेंकने का सही समय 10 बजे से 3 बजे के बीच का है. इस समय में सूरज की UVB किरणें सबसे तेज होती हैं जो शरीर में विटामिन डी बनाने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं.

धूप में कितनी देर बैठना चाहिए

सर्दियों की धूप अच्छी लगती है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नही है कि आप पूरा समय इस पर बैठे रहें. धूप में सिर्फ 20-30 मिनट बैठना ही फायदेमंद होता है. सूरज निकलने के आधे घंटे बाद और सूरज डूबने के आधे घंटे पहले की धूप सेंकना लाभदायी हो सकता है.

धूप में किस समय बैठें

सुबह 10 बजे से 2 बजे तक की धूप को सेंकना अच्छा माना जाता है. हालांकि इस समय घरों पर धूप सही से नहीं आती है इसलिए आप छत पर या किसी खुले मैदान पर जाकर इसका फायदा उठा सकते है. अगर आपको स्किन को बर्न होने से बचाना है तो ज्यादा तेज धूप मे नहीं बैठना चाहिए.

लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस धूप से अपनी स्किन को बचाकर भी रखना है. इसलिए आप एक निश्चित सीमा तक ही धूप सेंके. 20 से 30 मिनट तक धूप सेंकना सही माना जाता है.

धूप सेंकने के फायदे

धूप में बैठने से न सिर्फ आपको सर्दी से राहत मिलती है बल्कि ये शरीर में विटामिन-डी बनाने में भी मदद करती है. जो हड्डियों को मजबूती देने में मदद करता है.

धूप सेंकना स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है.

धूप सेंकने से स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है.

विटामिन डी रिच फूड्स ( Vitamin D Rich Foods)

मशरूम विटामिन डी का एक बेहतरीन स्त्रोत है. जब ये यूवी किरणों के संपर्क में आता है तो ये विटामिन डी का उत्पादन करता है.

समुद्री मछलियों में विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है. जैसे सैलमन, ट्यूना, और मैकेरल. अगर आप मांसाहारी हैं, तो इन मछलियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

संतरे का सेवन भी विटामिन डी को बढ़ाने में मदद करता है. यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और साथ ही शरीर को थोड़ी मात्रा में विटामिन डी भी प्रदान करता है.

दूध में कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. विशेष रूप से गाय का दूध, जो पचने में भी आसान होता है, सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

