7 बजे तक डिनर करना क्यों है जरूरी और क्या हैं फायदे? जानने के बाद चौंक जाएंगे

Right time of dinner : आजकल देर रात डिनर करना एक आम बात हो गई है, खासकर शहरों में. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? इससे मोटापा, बीपी, ब्लड शुगर जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा 7 बजे तक डिनर (Early Dinner) करने की सलाह देते हैं. यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अच्छी सेहत की 'गोल्डन चाबी' है. आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदे....

7 बजे तक डिनर करने के फायदे - Benefits of having dinner by 7 pm

इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा आपके पेट और पाचन तंत्र (Digestion System) को मिलता है. जब आप 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो आपके शरीर को सोने से पहले उसे पचाने (digest) के लिए पूरा 3-4 घंटे का समय मिल जाता है.

जल्दी डिनर करने से रात के समय शरीर फैट को बेहतर तरीके से बर्न करता है. जो लोग जल्दी खाते हैं, वे अक्सर खुद को हल्का और स्लिम महसूस करते हैं.

यह आपके हार्ट (दिल) के लिए भी बहुत अच्छा है.जल्दी खाने से यह खतरा कम होता है. इसके अलावा, जब पाचन का काम सोने से पहले पूरा हो जाता है, तो आपको गहरी और अच्छी नींद आती है. बेहतर नींद का मतलब है अगले दिन आप ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे.

अगर आप 10 या 11 बजे खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तो आपका शरीर आराम करने के बजाय खाने को पचाने में लगा रहता है. इससे आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती है. साथ ही, पेट में गैस, एसिडिटी (Acidity) और अपच (Indigestion) जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं.

देर शाम खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) धीमा हो जाता है, जिससे फैट बर्न होने की जगह स्टोर होने लगता है. कई रिसर्च बताती हैं कि देर रात खाने वालों का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है.

यह भी पढ़ें

बादाम या गाय का दूध किसमें है ज्यादा दम? प्रोटीन और मजबूत हड्डियों का कौन है असली किंग





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)