सुबह के नाश्ते में ट्राई करें हेल्दी और टेस्टी रागी-बनाना डोसे की यह रेसिपी

सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी मील माना जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग ऐसी डिश की तलाश में रहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ पेट भी लंबे समय तक भरा रखे. रागी-बनाना डोसा इसी जरूरत को पूरा करने वाली एक आसान और हेल्दी रेसिपी है. रागी में कैल्शियम, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि केला प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि नाश्ते को भी ज्यादा पौष्टिक बना देता है. बच्चों के टिफिन और वीकेंड ब्रेकफास्ट के लिए भी यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है.

रागी-बनाना डोसा बनाने के लिए सामग्री-

1 कप रागी का आटा

1 पका हुआ केला

½ कप दही

½ कप पानी

1 चम्मच गुड़ पाउडर (वैकल्पिक)

1 चुटकी इलायची पाउडर

थोड़ा सा घी या तेल

कैसे बनाएं रागी-बनाना डोसा?

सबसे पहले केले को अच्छी तरह मैश कर लें. अब एक बाउल में रागी का आटा, मैश किया हुआ केला, दही, इलायची पाउडर और पानी डालकर स्मूद बैटर तैयार करें. बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न बहुत पतला. इसके बाद तवा गर्म करें और हल्का सा घी लगाएं. एक करछी बैटर डालकर गोल आकार में फैलाएं. मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं. जब डोसा अच्छी तरह पक जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें.

रागी-बनाना डोसा को शहद, पीनट बटर, कटे हुए फलों या ड्राई फ्रूट्स के साथ परोसा जा सकता है. अगर आप अपने दिन की शुरुआत कुछ हेल्दी, स्वादिष्ट और आसान बनाना चाहते हैं, तो रागी-बनाना डोसा जरूर ट्राई करें. यह रेसिपी कम समय में तैयार हो जाती है और पूरे परिवार को पसंद आ सकती है.

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