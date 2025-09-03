आज क्या बनाऊं: रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए नोट कर लें पाव भाजी की ये रेसिपी, 15 मिनट में होगी तैयार

Quick Pav Bhaji Recipe: पाव भाजी एक ऐसी डिश है जो एक कंफर्ट फूड में गिनी जा सकती है और अमूमन लोगों की फेवरेट भी होती है. सब्जियों से बनी ग्रेवी पर पड़ा हुआ मक्खन, उसके साथ सलाद और साथ में नर्म मक्खन में सिके हुए पाव जो मुंह में जाकर के घुल जाते हैं. सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना. लेकिन कई बार लोग इसको घर पर बनाने से बचते हैं क्योंकि उनको ये थोड़ा झंझट भरा लगता है. सब्जियां उबालना, मैश करना और देर तक पकाना झंझट भरा काम है. ऐसे में ज्यादातर लोग बाहर से ऑर्डर करना ही आसान समझते हैं. इसलिए इसे अमूमन लोग बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं. लेकिन अगर हम आपसे कहें की आप पाव भाजी को 15 मिनट में भी बना सकते हैं तो आप क्या करेंगे. अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको बता दें कि मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने 15 मिनट में पावभाजी बन सकती है इस बात का साबित कर दिया है.

उन्होंने पाव भाजी बनाने का ऐसा तरीका बताया है जिससे आप मिनटों में ही घर पर स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट जैसी पाव-भाजी बनाकर तैयार कर सकता हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है वो तरीका.

ये भी पढ़ें: आज क्या बनाऊं: रेस्टोरेंट स्टाइल बादाम मिल्कशेक बनाना चाहते हैं, तो फटाफट नोट करें रेसिपी

पाव-भाजी बनाने के लिए सामग्री ( Pav-Bhaji Ingredients)

3-4 मीडियम आलू

2 गाजर

1/2 चुकंदर

4 टमाटर

1 प्याज

7-8 लहसुन की कलियां

1 शिमला मिर्च

1/2 कप टमाटर प्यूरी

1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच पाव-भाजी मसाला

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच मक्खन (भाजी के लिए)

2 बड़े चम्मच मक्खन (पाव के लिए)

2 बड़े चम्मच तेल

पाव-भाजी रेसिपी ( Pav-Bhaji Recipe)

इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आलू, गाजर और चुकंदर को छीलकर बड़े-बड़े पीस में काट लेना है. अब टमाटर को भी रफली काट लीजिए. अब कुकर में सारी सब्जियों का डाल दें. इसमें 7-8 लहसुन की कलिया स्वादानुसार नमक डालें और 2 कप पानी डालकर इसको गैस पर चढ़ा दें और 3-4 सीटी आने दें. स तरीके से सब्जियां जल्दी और अच्छी तरह से उबल जाएंगी और आपको बाद में मैश करने में भी आसानी होगी.

जब तक सब्जियां पक रही हैं तब तक आप इसका तड़का तैयार कर लें. इसके लिए 2 बड़े चम्मच तेल और अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा मक्खन एक पैन में डालकर गर्म करें. साथ ही इसमें बारीक कटा प्याज डालें और सुनहरा होने तक पकाएं. अब इसमें कटी शिमला मिर्च डालकर कुछ देर पकाएं और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला और टमाटर प्यूरी डालें. इसे 2-3 मिनट तक भूनें और जब इसमें से मसालों की महक आने लगे तो इसको बंद कर दें.

इसके बाद आपको कुकर को खोलकर सभी सब्जियों को मैश कर लेना है. और सब्जियों को तड़के वाले पैन में डालकर गैस ऑन करें और सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर कुछ देर तक पकाएं. अब इसे धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएं ताकि सब्जियों और मसालों का फ्लेवर एकदम अच्छे से मिल जाए. आपकी क्विक पावभाजी बनकर तैयार है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)