अकेले रहने वाले लोग कैसे होते हैं, मनोविज्ञान से जानिए कैसी होती है उनकी मानसिकता

Being Alone vs Negative Loneliness: आम तौर पर कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद होता है. ऐसे लोगों को देखकर हम तुरंत एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है. जब हम हमेशा अकेले रहने वाले लोगों को देखते हैं, तो हम तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनमें कुछ गड़बड़ है. वह किसी के साथ समय नहीं बिताते. दरअसल, अकेले रहना कोई आदत नहीं, बल्कि एक चुनाव हो सकता है. यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बचाव का तरीका हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं जो लोग हमेशा अकेले रहते हैं, उनके बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है?

दो प्रकार का एकांत

मनोविज्ञान के अनुसार, एकांत दो प्रकार का होता है. एक है स्वेच्छा से चुना गया एकांत और दूसरा है पीड़ादायक एकांत. स्वेच्छा से चुने गए एकांत में रहने वाले लोग अकेले रहकर शक्ति प्राप्त करते हैं. वे अच्छी तरह सोचते हैं, वे पढ़ते हैं, वे स्वयं से बातें करते हैं. यह विशेष रूप से अंतर्मुखी लोगों में देखा जाता है. वे लोगों के बीच रहने की तुलना में अकेले रहकर भावनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं.

असहनीय अकेलापन

जो लोग असहनीय अकेलेपन से पीड़ित होते हैं, वे अकेले रहना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियां, अनुभव या अतीत के आघात उन्हें अकेलेपन की ओर धकेल सकते हैं. मनोविज्ञान के अनुसार, रिश्तों में उपेक्षा, दोस्ती में टूटा हुआ विश्वास, अस्वीकृति का अनुभव या बार-बार होने वाली गलतफहमियां कुछ लोगों को धीरे-धीरे अपने चारों ओर एक दीवार बनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं. हालांकि वे बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन वे अंदर से खाली हो सकते हैं.

जो लोग हमेशा अकेले रहते हैं, वे गहराई से सोचते हैं. वे शब्दों से ज्यादा विचारों में विश्वास रखते हैं. वे छोटी से छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं. इसलिए उन्हें भीड़-भाड़ पसंद नहीं होती. वे सोचते हैं कि शोर-शराबे, बातचीत और उम्मीदों से घिरे रहने से बेहतर है अकेले रहना.

