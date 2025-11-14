Kis vitamin ki kami se nind nahi aati: हाल ही में प्रेमानंद महाराज से एक व्यक्ति ने रात में नींद ना आने का कारण पूछा. इस पर प्रेमानंद महाराज ने उन्हें डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी. प्रेमानंद महाराज न कहा कि अगर भजन करते हुए नींद नहीं आती तो अच्छी बात है. लेकिन अगर ऐसे ही नींद नहीं आती तो डॉक्टर से संपर्क करें. तो क्या आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है? रात में नींद ना आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं.

कई बार स्ट्रेस के कारण भी रात में नींद आने में दिक्कत हो सकती है. स्ट्रेस के साथ ही शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने पर भी आपको नींद ना आने की समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं शरीर में किन विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर आपको नींद नहीं आती है.

रात में नींद ना आने के लिए जिम्मेदार हैं ये विटामिन और मिनरल्स (These vitamins and minerals are responsible for insomnia)

विटामिन D की कमी- विटामिन D शरीर का “सनशाइन विटामिन” कहलाता है. यह न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि स्लीप क्वॉलिटी पर भी गहरा असर डालता है. अगर आपको धूप या आहार से पर्याप्त विटामिन D नहीं मिल रहा है, तो दिनभर थकान महसूस होगी और रात में नींद अधूरी रहेगी.- शोध बताते हैं कि विटामिन D की कमी अनिद्रा (insomnia) और नींद की कमी का जोखिम दोगुना कर देती है.



ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी- ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में तनाव नियंत्रक हार्मोन को बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है. इसकी कमी से मन अशांत रहता है और नींद में बार-बार रुकावट आती है. शोध में पाया गया कि ओमेगा-3 लेने वाले लोग हर रात औसतन एक घंटा ज्यादा सोते हैं. इसके लिए अपने आहार में अलसी के बीज, अखरोट और फोर्टिफाइड अंडे शामिल करें.



सेलेनियम की कमी- सेलेनियम एक जरूरी मिनरल है जो नींद चक्र (Sleep Cycle) को नियंत्रित करता है. शाकाहारी या वेगन लोगों में इसकी कमी ज्यादा पाई जाती है. इसकी पर्याप्त मात्रा लेने से अनियमित नींद के पैटर्न में सुधार देखा गया है. नॉन वेजिटेरियन लोग सीप, झींगा और टूना मछली से इसे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी ब्राज़ील नट्स और क्रेमिनी मशरूम खाकर सेलेनियम की पूर्ति कर सकते हैं.



विटामिन C की कमी- विटामिन C सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं, बल्कि नींद और मूड संतुलन के लिए भी ज़रूरी है. इसकी कमी से थकान, जोड़ों में दर्द और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कई अध्ययनों में पाया गया है कि विटामिन C सप्लीमेंट लेने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है. इसके बेस्ट सोर्स हैं – खट्टे फल (नींबू, संतरा), टमाटर और ब्रोकली.



विटामिन B6 की कमी- विटामिन B6 हमारे सपनों को प्रभावित करता है. इसकी कमी से न सिर्फ नींद प्रभावित होती है, बल्कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे नींद नियंत्रक हार्मोन का उत्पादन भी घट जाता है. जो लोग पर्याप्त B6 लेते हैं, वे अधिक सुकून भरी और गहरी नींद लेते हैं. इसके लिए केला, चना, सूरजमुखी के बीज और मछली अपने आहार में जरूर शामिल करें.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)