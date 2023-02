50 रुपये से कम में लें Kolkata Street Foods का स्वाद, कोलकाता में हैं या जा रहे हैं, तो ये 5 मशहूर स्ट्रीट फूड्स हैं Must Try

Kolkata Street Food: कोलकाता के वो स्ट्रीट फूड्स जो जरूर ट्राई करने चाहिए.

The Best Places To Eat In Kolkata, West Bengal: अगर आप कोलकाता में हैं या उधर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो एक चीज आप यकीनन तलाश रहे होंगे... वो है कोलकाता में खाने की बेस्ट जगहें और कोलकाता का महशूर खाना. इस शहर और खाने के लिए इसके प्यार को किसी अलग परिचय की जरूरत नहीं है. कोलकाता को भारत की खाद्य राजधानी (foodie capital of India) के रूप में जाना जाता है. यहां पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों की आपको पूरी लिस्ट मिल सकती है. और हर व्यंजन (amazing dishes) के पास कहने के लिए अपनी एक कहानी भी है... तो हैं न दोगुना मजा... खाना और गप्पे... बंगाली रसगुल्ला (Bengali rosogolla) हो या कोशा मांगशो (kosha mangsho) यहां आपको आपका पसंदीदा इंडो-चाइनीज (Indo-Chinese cuisine) भी खाने को मिल सकता है. शहर के हर नुक्कड़ और कोने में कुछ नया खाना मानों आपका ही इंतजार कर रहा है...