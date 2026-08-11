​रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ हो जाए?

आज के समय में पेट से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं. सुबह की शुरुआत अगर फ्रेश मूड और साफ पेट के साथ हो, तो पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से कब्ज (Constipation) और गैस की समस्या आम बात बन गई है. सुबह वॉशरूम में घंटों बैठना पड़े और पेट साफ न हो, तो पूरा दिन चिड़चिड़ापन और आलस में बीतता है.

अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो महंगी दवाइयों की जगह आप अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके इससे राहत पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड के बारे में जो पेट को साफ रखने में मददगार हैं.

रात में क्या खाने से पेट साफ रहता है- (Raat Mein Kya Khane Se Pet Saaf Hota Hai)

​1. भीगी किशमिश-

​किशमिश का सेवन पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को साफ करने में मदद करता है.

​कैसे खाएं- रात को सोने से पहले आधा मुट्ठी किशमिश को एक कप पानी में भिगोकर रख दें. सुबह उठकर खाली पेट इन किशमिश को चबाकर खा लें और उसका बचा हुआ पानी भी पी लें. कुछ ही दिनों में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

​2. पपीता-

​पेट के लिए पपीते को भी काफी अच्छा माना जाता है. इसमें पपाइन नाम का एक खास एंजाइम होता है, जो खाने को पचाने में बहुत मदद कर सकता है.

​कैसे खाएं- रात के खाने के बाद या सोने से एक-दो घंटे पहले पपीते की एक कटोरी खाएं. यह आंतों की सफाई करता है और सुबह पेट बिना किसी जोर के आसानी से साफ हो जाता है.

​3. दूध और घी-

रात को सोने से पहले दूध में घी डालकर पीने से पेट को साफ रखने में मदद मिल सकती है.

​कैसे खाएं- एक गिलास हल्का गर्म दूध लें और उसमें एक चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाकर रात को सोने से पहले पी लें. घी आंतों को चिकनाई देता है, जिससे सुबह मल त्यागने में आसानी होती है और कब्ज की छुट्टी मिलती है.

​4. त्रिफला चूर्ण और पानी-

​आयुर्वेद में त्रिफला को पेट की हर बीमारी की दवा माना गया है. यह हरड़, बहेड़ा और आंवला से मिलकर बनता है, जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

​कैसे खाएं- रात को सोने से ठीक पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ फांक लें. यह पेट को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर से पूरी तरह साफ कर देता है और गैस की समस्या को भी दूर कर सकता है.

​पेट साफ रखने के लिए किन बातों का रखें ध्यान-

​दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं. पानी की कमी से भी पेट साफ नहीं होता.

​रात का खाना सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खा लें.

​मैदे से बनी चीजें और बाहर का जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि ये कब्ज को और बढ़ाते हैं.

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