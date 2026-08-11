44 साल पहले सुनील गावस्कर ने जब बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर टाली टीम की हार, वजह कर देगी हैरान

Sunil Gavaskar Untold Story: सुनील गावस्कर, जो अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं, मैदान पर ज़बरदस्त अनुशासन, हिम्मत और लगन की मिसाल माने जाते हैं. रेड-बॉल क्रिकेट में गावस्कर का कद भारतीय क्रिकेट में शायद ही किसी और का हो. बेहतरीन क्वालिटी वाले गेंदबाजों का सामना करने और हालात की परवाह किए बिना निडर होकर बल्लेबाजी करने की उनकी काबिलियत बेजोड़ थी. हालांकि गावस्कर पारंपरिक क्रिकेट को पसंद करने वाली पीढ़ी से थे, लेकिन मॉडर्न T20-स्टाइल क्रिकेट की तुलना में, वे भी मुश्किल हालात में खुद को ढालने की अहमियत समझते थे. 1981-82 के रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान, असली 'लिटिल मास्टर' ने गेंदबाज के खतरे को नाकाम करने के लिए बाएं हाथ से बल्लेबाजी की थी.

जब गावस्कर भारत के लिए बल्लेबाजी करते थे, तब रिवर्स स्वीप, स्विच हिट और इस तरह के शॉट इतने आम नहीं थे, खासकर रेड-बॉल क्रिकेट में. लेकिन, बेंगलुरु में एक रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान, गावस्कर ने बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रघुराम भट्ट के खतरे का सामना करने के लिए बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भट्ट ने पहली पारी में ही 8 विकेट ले लिए थे, जिसमें बॉम्बे ने 271 रन बनाए थे.

दूसरी पारी में, भट्ट ने बॉम्बे के टॉप-ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया था और 5 विकेट ले लिए थे. गावस्कर, जो टीम के 'मिस्टर डिपेंडेबल' (भरोसेमंद खिलाड़ी) थे, जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा.

बॉम्बे हार के कगार पर थी, और कर्नाटक को फाइनल में पहुंचने के लिए बस बाकी 5 विकेट चाहिए थे. भट्ट की रणनीति आसान थी: पिच पर मौजूद रफ पैच (खुरदरी जगह) को निशाना बनाना, जिसने पूरे मैच में दाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान किया था.

हालांकि, गावस्कर के पास एक खास चाल थी. उन्होंने भट्ट के खिलाफ बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर, रफ पैच पर गिरने वाली गेंद अब स्लिप की तरफ जाने के बजाय गावस्कर के पैड की तरफ मुड़ती. इससे उन्हें बाहरी किनारे (आउटसाइड एज) से गेंद लगने के जोखिम के बिना अपने पैड और बल्ले का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने में मदद मिली.

सबसे शानदार बात यह थी कि जब भी पिच के दूसरे छोर से दाएं हाथ का गेंदबाज गेंदबाजी करने आता, तो गावस्कर फिर से दाएं हाथ के बल्लेबाज बन जाते. उन्होंने 60 मिनट से ज़्यादा समय तक बाएं हाथ से बल्लेबाजी की और नाबाद 18 रन बनाए. अपने साथी खिलाड़ी गुलाम पारकर के साथ मिलकर, गावस्कर ने आखिरी दिन खेल खत्म होने तक बॉम्बे का स्कोर सुरक्षित रूप से 218/9 तक पहुँचाया, जिससे कर्नाटक की टीम निराश हो गई.

गावस्कर ने 'ओपन' मैगज़ीन के साथ बातचीत में बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के अपने फैसले के बारे में बताया. उन्होंने कहा: "गेंद बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी और उस पिच पर रघुराम भट्ट की गेंदें खेलना लगभग नामुमकिन था. चूंकि वह बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे और उनकी गेंदें दाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर तेज़ी से टर्न और बाउंस हो रही थीं, इसलिए मुझे लगा कि इसका मुकाबला करने का तरीका बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना है; इससे गेंद टर्न और बाउंस तो होती लेकिन शरीर पर लगती और कोई नुकसान नहीं होता (एलबीडब्ल्यू आउट होने का खतरा नहीं रहता)."

गावस्कर कहते हैं, "मैं लोगों की नाराज़गी भरी प्रतिक्रियाओं को समझ सकता था. लोगों को लगा कि यह गुस्से में किया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. मुझे लगा कि दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए रघु के खिलाफ मेरे जीतने का कोई मौका नहीं था, और चूंकि मैच का नतीजा पहले ही कर्नाटक के पक्ष में तय हो चुका था, इसलिए मैंने यह तरीका आज़माया. अगर मैच बराबरी का होता, तो मैं निश्चित रूप से बाएं हाथ से बल्लेबाजी नहीं करता. साथ ही, कृपया याद रखें कि मैंने सिर्फ रघुराम भट्ट के खिलाफ ही बाएं हाथ से बल्लेबाजी की. जब दाएं हाथ के स्पिनर (बी विजयकृष्ण) आए, तो मैंने फिर से दाएं हाथ से बल्लेबाजी शुरू कर दी."