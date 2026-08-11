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ODI World Cup 2027 के लिए सभी दस टीमें हुईं कन्फर्म, यहां देखें लिस्ट

ODI World Cup 2027 Qualified Team Final List: वनडे विश्व कप 2027 के लिए वेस्टइंडीज को क्वालीफाइंग टूर्नामेंट खेलना होगा. टीम टूर्नामेंट में सीधे जगह बनाने में सफल नहीं रही.

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ODI World Cup 2027 के लिए सभी दस टीमें हुईं कन्फर्म, यहां देखें लिस्ट
ODI World Cup 2027 Ten Team Final:

ODI World Cup 2027 Qualified Team Final List: वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर सभी टीमें अंदरखाने अपनी तैयारियों में जरूर जुटी होंगी और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान की आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के बाद अब कुल 10 टीमों की लिस्ट सामने आ गई है जिसने क्वालिफिकेशन को पूरा कर लिया है. हालांकि अफगानिस्तान की जीत के साथ ही वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका लगा और अब 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम को क्वालीफाई करने के लिए लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना होगा. अफगानिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे वनडे में 3 विकेट से हराकर वनडे विश्व कप 2027 में अपनी जगह बनाई. अफगानिस्तान वनडे विश्व कप 2023 का भी हिस्सा थी.

इस विश्व कप में अफगानिस्तान ने अपने प्रदर्शन से चौंकाया था और श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी विश्न चैंपियन रह चुकी टीमों को मात दी थी. अफगानिस्तान उस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया पर भी जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के ऐतिहासिक दोहरे शतक ने टीम से जीत छीन ली थी. आगामी विश्व कप में एक बार फिर अफगानिस्तान के प्रदर्शन पर नजर रहेगी. 

वनडे विश्व कप 2027 के लिए वेस्टइंडीज को क्वालीफाइंग टूर्नामेंट खेलना होगा. टीम टूर्नामेंट में सीधे जगह बनाने में सफल नहीं रही. वेस्टइंडीज को अगले साल फरवरी में होने वाले क्वालीफायर खेलना होगा और जीत दर्ज करनी होगी. क्वालीफायर के विजेता को 2027 विश्व कप के दूसरे राउंड में सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें सुपर सीरीज नाम का पहला राउंड खेलेंगी. 

यह लगातार दूसरा मौका है जब वेस्टइंडीज को विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्वालीफाइंग खेलना होगा. वनडे विश्व कप 2023 में वेस्टइंडीज क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. यह पहला विश्व कप था जिसका हिस्सा वेस्टइंडीज नहीं थी. 

अफगानिस्तान के लिए क्वालीफाई करने के साथ ही वनडे विश्व कप 2027 में 10 टीमें तय हो गई हैं. ये टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं. दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के नाते पहले ही इवेंट के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. 

वनडे विश्व कप 2027 में 10 टीमें तय

भारत

पाकिस्तान

श्रीलंका

बांग्लादेश

अफगानिस्तान

ऑस्ट्रेलिया

न्यूजीलैंड

इंग्लैंड

दक्षिण अफ्रीका

जिम्बाब्वे 

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