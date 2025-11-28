विज्ञापन
पेट के कीड़ों और गैस की समस्या का रामबाण उपाय है किचन में मौजूद ये मसाला, जानें सेवन का सही तरीका

Kali Jiri Ke Fayde: किचन में मौजूद काली जीरी न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है. रोजाना सीमित मात्रा में इसके सेवन पेट के कीड़ों को दूर करने में मदद मिल सकती है.

Kali Jiri: काली जीरी के फायदे.

काली जीरी को आयुर्वेद में पेट और कीड़ों की रामबाण औषधि कहा जाता है. इसके छोटे-छोटे काले बीजों में बड़ी शक्ति छिपी होती है. सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर काली जीरी एक प्राकृतिक औषधि के रूप में आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होती है. 

कैसे करें काली जीरी का सेवन- (How To Consume Kali Jiri)

काली जीरी का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है. सबसे आसान तरीका है काली जीरी का चूर्ण, जिसे 2-3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है. अगर पेट में गैस या अपच हो रही हो तो काली जीरी और अजवाइन बराबर मात्रा में पीसकर लेने से फायदा होता है. आंतों के कीड़ों को साफ करने के लिए आप काली जीरी का काढ़ा बना सकते हैं, बस बीजों को पानी में उबालकर छान लें और पी लें. लिवर की ताकत बढ़ाने और इम्यूनिटी क्षमता के लिए काली जीरी को शहद के साथ मिलाकर लेना अच्छा रहता है.

काली जीरी के फायदे- Kali Jiri Ke Fayde:

काली जीरी के बीज पेट के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. अगर आपके पेट में गैस, अपच या कब्ज की समस्या रहती है, तो काली जीरी इसका आसान और प्राकृतिक समाधान हो सकती है. इसके अलावा, ये पेट के कीड़ों को भी दूर करने में असरदार है. काली जीरी सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, बल्कि लिवर को मजबूत करने, मोटापा कम करने और त्वचा के कई रोगों में भी मदद करती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि यह शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है.

स्किन के रोगों के लिए भी काली जीरी उपयोगी है. बीजों से बना तेल सीधे त्वचा पर लगाने से दाद, खुजली और फोड़े-फुंसी में आराम मिलता है. मोटापा कम करने और पेट की सफाई के लिए काली जीरी को त्रिफला या मेथी के साथ मिलाकर लेने की भी सलाह दी जाती है. ये मिश्रण न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है बल्कि डायबिटीज नियंत्रण में भी सहायक है.

नोटः

ध्यान देने वाली बात यह है कि काली जीरी का ज्यादा सेवन पेट में जलन या कमजोरी पैदा कर सकता है, इसलिए इसे हमेशा चिकित्सक की सलाह के मुताबिक ही इस्तेमाल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

