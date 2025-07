Paresh Rawal Urine Therapy Myth-Fact: 'आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने 15 दिन तक अपना यूरिन पिया है…' 'हेरा फेरी-3' को लेकर लगातार चर्चा में चल रहे बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने जब एक इंटरव्यू में ये बात कही तो हर कोई एक पल के लिए सन्न रह गया. सोशल मीडिया पर कई सवाल आने लगे. उनकी 'यूरिन थेरेपी' (Urine Therapy Dangers and Facts) पर बहस छिड़ गई. क्या वाकई यूरिन पीना शरीर के लिए फायदेमंद (Is drinking urine good for health) है. दरअसर, हाल ही में परेश रावल ने दावा किया है कि घुटने की चोट से उबरने के लिए उन्होंने 15 दिनों तक अपना ही यूरिन पिया और इससे उन्हें फायदा भी हुआ। आइए एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स से जानते हैं ऐसा करना (What happens if you drink your own urine for 15 days) फायदेमंद है या हानिकारक.

एम्‍स के डॉक्‍टर ने जो बताया चौंक जाएंगे आप

ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि परेश रावल जैसे अनुभव दिलचस्प हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल सलाह नहीं समझना चाहिए. किसी भी बीमारी के इलाज के तौर पर मूत्र चिकित्सा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, चाहे वह मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो या कैंसर," दिल्ली के एम्स में डॉ. बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक शंकर ( Dr BR Ambedkar Institute Rotary Cancer Hospital at AIIMS, Delhi) ने आईएएनएस को बताया.

यूरिन क्यों पीते हैं कुछ लोग (Why do Some People Drink Urine)



भारत में हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा में 'शिवाम्बू' का ज़िक्र मिलता है. शिवाम्बू यानी अपना ही यूरिन पीने की थेरेपी. कुछ लोग मानते हैं कि इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं.यूरिन थेरेपी समर्थकों का दावा है कि ऐसा करने से शरीर में सूजन कम होता है, स्किन क्लियर होती है, घाव भरने में मदद मिलती है इम्युनिटी बूस्ट होती है.

क्या यूरिन पीना फायदेमंद है (Drinking Urine is Beneficial or not)



डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं, यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी शरीर जिन चीजों को बाहर फेंकता है. इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिक केमिकल्स, हार्मोनल वेस्ट मौजूद होते हैं. जो शरीर के लिए जहरीले होते हैं. ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बॉडी बाहर निकाल रही है, इन्हें दोबारा से अंदर ले जाना सेफ नहीं होता है.

यूरिन में मौजूद चीजें कितनी हानिकारक (Urine Toxins Side Effects)

यूरिया ज्यादा मात्रा में विषैला हो सकता है.

क्रिएटिनिन किडनी की सेहत के लिए खतरनाक.

अमोनिया पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है.

यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया इंफेक्शन फैला सकते हैं.

यूरिन थेरेपी के पीछे का मिथक (Urine Therapy Myth)



परेश रावल से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी इसका ज़िक्र कर चुके हैं कि वे रोज सुबह यूरिन पीया करते थे. लेकिन साइंस इसकी पुष्टि नहीं करता है. अब तक कोई वैज्ञानिक रिसर्च यह नहीं कहती कि यूरिन पीने से शरीर को फायदा होता है. उल्टा इससे गंभीर समस्याएं होने की बात कही जाती है.

15 दिन लगातार यूरिन पीने से क्या होगा (Drinking Urine Disadvantages)

1. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर कोई बार-बार और लगातार यूरिन पी रहा है तो बार-बार टॉक्सिन्स को फिल्टर करना पड़ता है और किडनी पर लोड बढ़ सकता है.

2. यूरिन शरीर के अंदर दोबारा से जाने से लिवर पर दोबारा जहरीली चीजों का बोझ बढ़ता है और लिवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है.

3. यूरिन में मौजूद ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया गंभीर इंफेक्शन का खतरा बढ़ाते हैं.

4. अमोनिया और यूरिया की वजह से उल्टी, मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं, डाइजेशन बुरी तरह बिगड़ सकता है.

5. लगातार टॉक्सिन्स के संपर्क में रहने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और कई बीमारियां एक साथ अटैक कर सकती हैं.

अगर यूरिन शरीर का हिस्सा है तो हानिकारक क्यों है (Why is Urine Harmful)



डॉक्टर्स के अनुसार, बहुत सी चीजें शरीर से बाहर इसलिए निकलती हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं होती हैं, जैसे पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड (Co2) और यूरिन. इन्हें दोबारा अंदर लेना, जैसे कार के एग्जॉस्ट गैस को वापस इंजन में डालना है यानी खुद का ही नुकसान कराना.

तो क्या परेश रावल गलत हैं?



डॉक्टर्स के मुताबिक, यूरिन पीने से घाव ठीक होने का दावा परेश रावल का अपना पर्सनल एक्सपीरिएंस हो सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का दावा किसी थेरेपी को साइंटिफिक नहीं बना देता है. जब तक वैज्ञानिक प्रमाण न हों, तब तक ऐसी प्रैक्टिस को अपनाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.