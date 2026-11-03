3 चीजों से घर पर बनाएं बाजार जैसी मूंगफली की चिक्की, हर बाइट में मिलेगा क्रंची ट्विस्ट

सर्दियों का मौसम आते ही भारतीय घरों में गुड़ और मूंगफली से बने व्यंजन नजर आने लगते हैं और उन्हीं में से एक है मूंगफली की चिक्की, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर को गर्म रखने में भी मदद करती है. इसे छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई खाना पसंद करता है. आपको बता दें कि गुड़ और मूंगफली का मेल न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह एनर्जी और पोषण का भी अच्छा सोर्स है.अगर आप बाजार से चिक्की खरीदने के बजाय इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो इस विधि से इसे झटपट तैयार कर सकते हैं.

कैसे बनाएं मूंगफली की चिक्की-

सामग्री-

2 कप मूंगफली

1 कप गुड़

1 छोटा चम्मच घी

विधि-

चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को धीमी आंच पर भून लें. जब मूंगफली अच्छी तरह भुन जाए और उसका छिलका आसानी से निकलने लगे तो गैस बंद कर दें. ठंडी होने पर छिलके निकालकर मूंगफली को हल्का-सा दरदरा कर लें या साबुत ही रखें. अब एक कड़ाही में घी डालें और उसमें गुड़ डालकर धीमी आंच पर पिघलाएं. गुड़ को लगातार चलाते रहें ताकि वह जले नहीं. कुछ मिनट बाद गुड़ पूरी तरह पिघलकर गाढ़ा हो जाएगा. यह जांचने के लिए कि गुड़ तैयार है या नहीं, एक कटोरी ठंडे पानी में गुड़ की एक बूंद डालें. यदि बूंद तुरंत सख्त हो जाए तो समझिए कि चाशनी तैयार है. अब गैस धीमी कर दें और भुनी हुई मूंगफली गुड़ में डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर मूंगफली पर गुड़ की परत चढ़ जाए. इसके बाद मिश्रण को तुरंत घी लगी हुई थाली या बटर पेपर पर निकाल लें. बेलन की मदद से इसे अपनी पसंद के अनुसार पतला बेल लें. मिश्रण हल्का गर्म रहते हुए ही चाकू से चौकोर या डायमंड आकार में काट लें. जब चिक्की पूरी तरह ठंडी हो जाए तो टुकड़ों को अलग कर लें.

मूंगफली की चिक्की खाने के फायदे-

मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर पाया जाता है, जबकि गुड़ आयरन और कई जरूरी मिनरल्स का अच्छा सोर्स है. यही वजह है कि यह चिक्की स्वाद के साथ-साथ एनर्जी देने वाला स्नैक भी बन जाती है. सर्दियों में इसे चाय के साथ या शाम की हल्की भूख मिटाने के लिए खाया जा सकता है.

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