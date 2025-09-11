दही में मिलाकर खा लें इसबगोल, बवासीर से लेकर पाचन तक इन 5 समस्याओं में झट से मिलेगा आराम

विज्ञापन
Isabgol With Curd Benefits: दही और इसबगोल दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें पेट की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप भी इन 5 समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Isabgol With Curd Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं और उन्हीं में से एक है इसबगोल. आपको बता दें कि इसबगोल प्लांटागो ओवाटा नामक पौधे का बीज होता है. इसबगोल जिसे साइलियम हस्क के नाम से भी जाना जाता है. जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है, उतनी ही इसकी उत्पत्ति की कथा है! इसके नाम की कहानी 'घोड़े के कान' से जुड़ी है. वो ऐसे कि फारसी में इसबगोल का मतलब ही होता है घोड़े का कान. चूंकि इसकी पत्तियों का आकार कुछ वैसा ही होता है, इसलिए नाम पड़ गया इसबगोल. सैकड़ों वर्षों से इसका प्रयोग पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए होता रहा है. अगर आप भी अपने शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इसे दही के साथ मिलाकर खा सकते हैं. क्योंकि दही को पोषण का खजाना कहा जाता है.

दही के साथ इसबगोल मिलाकर खाने के फायदे- (Dahi Mein Isabgol Milakar Khane Ke Fayde)

1. पेट के लिए- 

जिन लोगों का पेट खराब रहता है उनके लिए दही और इसबगोल का मिश्रण काफी अच्छा माना जाता है. इससे पेट को सही रखने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद मिल सकती है. 

Photo Credit: Canva

2. बवासीर के लिए- 

इसबगोल और दही का मिश्रण बवासीर के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है. अगर आपको भी ये समस्या है तो दिन में इस मिश्रण का सेवन कर सकते हैं.

3. वजन घटाने के लिए-

आज के समय में मोटापे की समस्या काफी देखी जा सकती है. अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसबगोल और दही को साथ मिलाकर खा सकते हैं. इससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करता है जिससे भूख कम लगती है और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. 

4. इम्यून सिस्टम के लिए-

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. जब दही को इसबगोल के साथ खाया जाता है तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं.

5. स्किन और बालों के लिए-

दही और इसबगोल को साथ में मिलाकर खाने से स्किन और बालों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

