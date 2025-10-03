Garlic And Onion Water Benefits: किचन में मौजूद प्याज और लहसुन न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत में भी कमाल हैं. कई व्यंजन तो ऐसे हैं जिन्हें प्याज और लहसुन के बिना बनाने की सोच भी नहीं सकते हैं. प्याज और लहसुन से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है. प्याज में मौजूद फोलेट, विटामिन बी6 सहित बी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं वहीं लहसुन की बात करें तो इसमें विटामिन, विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन सी, पोटैशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ज़िंक और फ़ाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं. जब प्याज और लहसुन दोनों का साथ में सेवन किया जाता है तो इनके लाभ और बढ़ जाते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं प्याज लहसुन की चाय- Kaise Banaye Pyaaz Lahsun Ki Chai:

सामग्री-

प्याज, कटा हुआ

लहसुन

पानी

शहद (वैकल्पिक)

नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-

एक पैन में पानी लें और इसमें कटा हुआ प्याज और लहसुन डालें. मिश्रण को मध्यम आंच पर कुछ मिनट तक उबालें जब तक कि प्याज और लहसुन नरम न हो जाएं. मिश्रण को छान लें और तरल को एक कप में डालें. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें शहद और नींबू का रस मिला सकते हैं. गरमा गरम प्याज लहसुन की चाय का आनंद लें.

प्याज लहसुन का पानी पीने के फायदे-(Pyaaz Lahsun Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. मोटापा-

अगर आप रोजाना प्याज और लहसुन के पानी का सेवन करते हैं तो इससे वजन को घटाने में मदद मिल सकती है.

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए प्याज और लहसुन के पानी का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है.

3. ब्लड सर्कुलेशन-

ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने के लिए आप प्याज और लहसुन के पानी का सेवन कर सकते हैं.

4. जोड़ों का दर्द-

जोड़ों के दर्द की समस्या से रहते हैं परेशान तो आपके लिए प्याज और लहसुन का पानी वरदान से कम नहीं.

5. कमजोरी-

अगर आप शरीर में एनर्जी की कमी महसूस करते हैं तो प्याज और लहसुन के पानी का सेवन कर सकते हैं.

