विज्ञापन
विशेष लिंक

30 दिनों तक रोजाना कच्चा प्याज खाने से क्या होगा? सावधान, नतीजे उड़ा देंगे होश

Are Eating Raw Onions Good For You: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कच्चा प्याज खाने के या फायदे हैं और किन लोगों के लिए हो सकते हैं ये फायदेमंद.

Read Time: 3 mins
Share
30 दिनों तक रोजाना कच्चा प्याज खाने से क्या होगा? सावधान, नतीजे उड़ा देंगे होश
Kaccha pyaj khane se kya hota hai

Are Eating Raw Onions Good For You: छाप हो या पनीर इनके साथ जब तक हरी चटनी और कच्चे प्याज न हो तो खाने का मजा नहीं आता, लेकिन क्या आप जानते हैं प्याज जो स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं शरीर को कितने लाभ पहुंचा सकते हैं. कच्चे प्याज में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कच्चा प्याज खाने के या फायदे हैं और किन लोगों के लिए हो सकते हैं ये फायदेमंद.

कच्चा प्याज खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

इम्यूनिटी: कच्चा प्याज विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से कच्चे प्याज का सेवन सर्दी-जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण से शरीर को दूर रखने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: दूध में मिलाकर पी लें ये एक चीज, मिनटों में आएगी नींद

पाचन: प्याज में अच्छी मात्रा में फाइबर और प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और कब्ज़ जैसी समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं. इसका सेवन पेट की गैस या जलन को भी कम कर सकता है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है.

हड्डियां: नियमित रूप से कच्चा प्याज खाने से हड्डियों की मजबूत बनाया जा सकता है. इसमें कैल्शियम और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों के विकास और मरम्मत में फायदेमंद माने वाले हैं. जो लोग कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए भी कच्चा प्याज खाना लाभदायक साबित हो सकता है.

ब्लड शुगर: कच्चे प्याज में पाया जाने वाला क्रोमियम नामक तत्व ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Roj Kaccha Pyaaz Khane Ke Fayde, Health News, Kaccha Pyaaz, Kaccha Pyaaz Khane Ke Fayde, Health Benefits Of Eating Onion Daily
Get App for Better Experience
Install Now