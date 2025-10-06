विज्ञापन

51 की उम्र में भी इतने हेल्दी कैसे हैं ट्विंकल खन्ना के बाल? महंगा हेयर स्पा नहीं, ये है हेयर केयर सीक्रेट

Twinkle Khanna Haircare: ट्विंकल खन्ना मानती हैं कि बालों की खूबसूरती किसी महंगे प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि रसोई के नुस्खों से आती है. हाल ही में उन्होंने बताया है कि आखिर उनके चमकते बालों का असली राज क्या है.

Twinkle Khanna के घने-काले और चमकदार बालों का राज, किचन से आने वाले हैं ये देसी नुस्खे

Twinkle Khanna beauty secrets: आजकल जहां हर कोई सैलून ट्रीटमेंट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स की ओर भाग रहा है, वहीं ट्विंकल खन्ना अब भी अपनी मां डिंपल कपाड़िया से सीखे पुराने घरेलू नुस्खों (DIY haircare) पर भरोसा करती हैं. उनका कहना है कि वो अपने स्कैल्प को 'फ्रिज' की तरह ट्रीट करती हैं...मतलब जो भी पोषक चीज़ मिले, वो सिर पर डाल देती हैं. बीयर (Beer for hair), दही, अंडा, सब कुछ. 

बालों के लिए प्याज का रस (Twinkle Khanna hair tips)

Vogue को दिए एक इंटरव्यू में ट्विंकल ने कहा, 'मैं अपने स्कैल्प को फ्रिज की तरह संभालती हूं और उस पर सब कुछ डाल देती हूं. बीयर, दही (Dahi for hair), अंडे, कुछ भी. मैंने यह अपनी मां से सीखा है और अब सब ठीक चल रहा है. यानी, ट्विंकल का मानना है कि रसोई का जादू बालों पर भी चलता है और उनकी मां का यह नुस्खा (desi haircare hacks) आज भी उन्हें चमकदार और हेल्दी बाल देता है.

प्याज का जूस — ट्विंकल का सीक्रेट ट्रीटमेंट (Bollywood beauty secrets)

ट्विंकल ने पहले भी सोशल मीडिया पर अपना एक और DIY हेयर हैक शेयर किया था. इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया कि वो प्याज का रस निकालकर स्कैल्प पर धीरे-धीरे मसाज करती हैं और करीब 20 मिनट तक उसे लगाकर रखती हैं. उनका कैप्शन भी उतना ही मजेदार था, 'एक प्याज प्रतिदिन खाने से सभी को दूर रखा जा सकता है, लेकिन यह जड़ों को मजबूत करता है.' मतलब, भले ही इसकी महक से लोग दूर भागें, लेकिन प्याज बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में बेमिसाल है.

क्यों काम करता है प्याज का रस? (natural hair treatment)

प्याज में मौजूद सल्फर, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल प्रॉपर्टीज बालों के झड़ने, डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद (Twinkle Khanna hair tips) करती हैं. साथ ही यह रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे बालों को ज़रूरी पोषण मिलता है और प्रिमेच्योर ग्रेइंग (समय से पहले सफेद होना) भी कम होता है.

ट्विंकल का मंत्र — देसी रहो, बालों को खुश रखो (Dimple Kapadia hair tips)

कहने का मतलब यह कि बालों की असली चमक किसी महंगे शैम्पू से नहीं, बल्कि रसोई की देसी (home remedies for hair fall) सामग्रियों से आती है. ट्विंकल की यह 'फ्रिज ट्रीटमेंट' फिलॉसफी शायद हम सबके लिए एक wake-up call है कि कभी-कभी पुरानी बातें ही सबसे ज़्यादा असर करती हैं.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

