विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या शुगर में खजूर खा सकते हैं? अगर हां, तो एक दिन में कितने खाएं?

Is Khajur Safe For Diabetics: खजूर में प्राकृतिक शर्करा होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में मधुमेह से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करना चाहिए या नहीं जानने के लिए बने रहिए. 

Read Time: 2 mins
Share
क्या शुगर में खजूर खा सकते हैं? अगर हां, तो एक दिन में कितने खाएं?
शुगर में खजूर खाना चाहिए या नहीं | Sugar patient dates kha sakte hain

Is Khajur Safe For Diabetics: डायबिटीज के मरीजों के लिए खजूर का सेवन करना एक आम सवाल है. खजूर को ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है. इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल शरीर के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इसमें प्राकृतिक शर्करा भी होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में मधुमेह से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करना चाहिए या नहीं जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. 

Khajur Ke Fayde | Diabetes Me Khajur Kha Sakte Hai Kya | Jyada Khajur Khane Se Kya Hoga

शुगर में खजूर खा सकते हैं?

खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 से 55 के बीच होता है. इसलिए शुगर के मरीज खजूर का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: प्रोटीन भी चाहिए और मोटापे से बचना है तो Expert ने बताया क्यों बेस्ट है दाल, जानें राज की बात

एक दिन में कितने खजूर खाने चाहिए?

खजूर में नेचुरल शुगर होती है. ऐसे में एक दिन में शुगर के मरीजों को 2 से ज्यादा खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए. अधिक मात्रा में इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है.

खजूर खाने के फायदे: 

खजूर में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाकर पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है. 

खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. 

खजूर खाने के नुकसान:

खजूर में नेचुरल शुगर होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

Watch Video: Heart Attack in Children: बच्चों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले, पर क्यों, डॉक्टर से जानें इसके कारण

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sugar Me Dates Khana Chahiye, Sugar Me Dates Kha Sakte Hai, Can Dates Cause Sugar, Dates And Sugar Spike, Do Dates Spike Blood Sugar, Sugar Me Dates Khana Chahiye Ya Nahi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com