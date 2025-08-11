क्या शुगर में खजूर खा सकते हैं? अगर हां, तो एक दिन में कितने खाएं?

Is Khajur Safe For Diabetics: डायबिटीज के मरीजों के लिए खजूर का सेवन करना एक आम सवाल है. खजूर को ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है. इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल शरीर के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इसमें प्राकृतिक शर्करा भी होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में मधुमेह से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करना चाहिए या नहीं जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

Khajur Ke Fayde | Diabetes Me Khajur Kha Sakte Hai Kya | Jyada Khajur Khane Se Kya Hoga

शुगर में खजूर खा सकते हैं?

खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 से 55 के बीच होता है. इसलिए शुगर के मरीज खजूर का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं.

एक दिन में कितने खजूर खाने चाहिए?

खजूर में नेचुरल शुगर होती है. ऐसे में एक दिन में शुगर के मरीजों को 2 से ज्यादा खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए. अधिक मात्रा में इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है.

खजूर खाने के फायदे:

खजूर में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाकर पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है.

खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

खजूर खाने के नुकसान:

खजूर में नेचुरल शुगर होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

