कार्डियोलॉजिस्ट ने दे डाली इतनी बड़ी सलाह, नहीं पड़ेगी दवा की जरूरत, ये काम नसों से निकाल फेंकेगा सारा गंदा कोलेस्ट्रॉल

Cholesterol kaise kam kare: आजकल लोग हार्ट हेल्थ को लेकर पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं. इसकी एक बड़ी वजह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का बढ़ना है. जब ये (Best Diet To Lower LDL Cholesterol) आर्टरी में जमा होता है, तो चिपचिपा सब्सटेंस बनाकर उन्हें नैरो और हार्ड बना देता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य गंभीर हार्ट से (Natural Ways To Reduce Cholesterol) जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. LDL के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें इंबैलेंस डाइट जैसे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरपूर फूड्स का अधिक सेवन, फिजिकल (Lifestyle Changes To Lower Cholesterol) एक्टिविटी की कमी, धूम्रपान, मोटापा, जेनेटिक कारण, डायबिटीज और हाइपोथायरायडिज्म जैसी हेल्थ प्रॉब्लम शामिल हैं.

इंटरनेट यूज करने वाले हो जाएं सावधान, बाबा वेंगा ने कर डाली साइबर क्राइम पर यह कैसी डरावनी भविष्यवाणी

फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्‍टर एड्रियाना क्विनोनेस-कैमाचो के अनुसार, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आमतौर पर स्टैटिन दवाएं दी जाती हैं. हालांकि, आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे बदलाव करके भी इस गंभीर समस्या से बच सकते हैं. सही आदतें अपनाकर न केवल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि स्टैटिन की जरूरत भी कम हो सकती है. आइए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए.

1. स्टैटिन लेने से पहले ये 4 बदलाव: एक्सपर्ट का कहना है कि दवाओं से पहले ज्यादातर डॉक्टर लाइफस्टाइल में सुधार करने की सलाह देते हैं. ये बदलाव स्टैटिन से भी ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं और हार्ट को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

2. हेल्दी फैट को करें डाइट में शामिल: एक्सपर्ट के अनुसार, आपका फैट सेवन सीधे कोलेस्ट्रॉल स्तर को प्रभावित करता है. सही तरह के फैट का सेवन हार्ट हेल्थ को बेहतर बना सकता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड आइटम जैसे अखरोट, सैल्मन मछली, अलसी के बीज और मैकेरल मछली खाने से अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद मिलती है.

3. फाइबर बढ़ाएं, शुगर कम करें: फाइबर का अधिक सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन कम होता है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. इसलिए अपनी डाइट में फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट जैसे फल और सब्जियां, ओट्स, साबुत अनाज, दालें और बीन्स शामिल करें, साथ ही शुगर का सेवन लिमिटेड करें.

4. डेली एक्सरसाइज की आदत बनाएं: कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सुधारने में मदद कर सकती है. रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट को मजबूत बनाती है और LDL को कम करने में जरूरी रोल प्ले करता है. इसके अलावा, एक्सरसाइज तनाव को भी कम करती है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का एक प्रमुख कारण हो सकता है.

5. तनाव कम करें और अच्छी नींद लें: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तनाव से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधिक स्ट्रेस कई बीमारियों को जन्म दे सकता है. तनाव को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इसके अलावा, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें. अच्छी नींद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को कंट्रोल में रखती है. कम नींद लेने से शरीर की कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करें (What To Do To Lower Cholesterol)

मोटापा, खासतौर पर पेट की चर्बी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण बन सकता है.

स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें.

स्मोकिंग छोड़ने से HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट हेल्थ में सुधार होता है.

ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने से बचें.

डॉक्टर की सलाह जरूर लें (Please Consult A Doctor)

ये जानने के लिए कि आपको कौन-से लाइफस्टाइल बदलाव करने चाहिए और कौन-सी दवा सही होगी, अपने डॉक्टर से सलाह लें.

एक्सपर्ट आपकी हेल्थ स्टेटस और लाइफस्टाइल के आधार पर सही सलूशन बता सकते हैं, जिससे आपको बेहतर और सेफ रिजल्ट मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.