Oatmeal Water: दिल से जुड़ी बीमारियों के अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहद फायदेमंद है दलिया का पानी

दलिया का पानी क्या है?

दलिया का पानी बिना पके या कच्चे जई का एक मिश्रण होता है जिसे पानी में भिगोकर सीधे इसका सेवन किया जाता है. इसको पीने का सबसे आदर्श तरीका यह है कि इसको सुबह बनाया जाए और खाली पेट इसका सेवन किया जाए. यह न केवल कोलेस्ट्रॉल, बल्कि पूरे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

स्वास्थ्य के लिए दलिया पानी के फायदे | दलिया पानी के स्वास्थ्य लाभ

1. शरीर को डिटॉक्स करता है

खाली पेट ओटमील के पानी का सेवन शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है क्योंकि यह आपको हाइड्रेटेड रखता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करते हैं.

