New Year Simple Cake: कम सामग्री में न्यू ईयर पर बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर ये खास केक, नोट करें रेसिपी

New Year Simple Cake: आज के समय में केक के बिना कोई भी पार्टी पूरी सी नहीं लगती है. केक अब सिर्फ बर्थडे तक सीमित नहीं रह गया. बल्कि छोटे से लेकर हर खुशी के पल में केक ने अपनी खास जगह बना रखी है. अगर आप भी नए साल में ज्यादा समय न लेने वाला और हेल्दी केक बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे ही केक की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे बड़ी आसानी से कम समय में बना जा सकता है.

हम जिस केक की बात कर रहे हैं उसे स्पंज केक के नाम से जाना जाता है. स्पंज केक (Sponge Cake) एक हल्का, हवादार और स्पंजी केक होता है.

कैसे बनाएं स्पंज केक- (How To Make Sponge Cake)

सामग्री-

मैदा

चीनी

दही

दूध

मक्खन

बेकिंग पाउडर

बेकिंग सोडा

वनीला एसेंस

एक चुटकी नमक

विधि-

इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में चीनी और दही को अच्छी तरह फेंटें, जब तक यह हल्का और मुलायम न हो जाए. अब इसमें तेल या मक्खन डालें और फिर से अच्छे से मिलाएं. अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और नमक को छानकर मिश्रण में डालें. इसके बाद दूध को धीरे-धीरे डालते हुए बैटर को अच्छी तरह मिलाए. केक टिन को तेल से ग्रीस करें और बैटर डालें. पहले से गरम किए हुए ओवन में 180°C पर 30-35 मिनट तक बेक करें. टूथपिक डालकर चेक करें, अगर वो साफ बाहर आता है, तो केक तैयार है! केक को ठंडा होने दें. आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप या क्रीम डालकर भी सजा सकते हैं.

