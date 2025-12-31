New Year Party Menu: नए साल में घर आए गेस्ट और फ्रेंड्स को करना है इंप्रेस, तो अभी से तैयार कर लें मेनू

New Year Party Menu: ठिठुरन और हाड़ गलाने वाली ठंड के साथ हम सभी नए साल का स्वागत करने को तैयार हैं. ये वो समय होता है जब हम परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ मिल कर समय बिताना पसंद करते हैं. ऐसे में लोग अपने घरों में न्यू ईयर पार्टी भी ऑर्गनाइज करते हैं. इन पार्टीज में ड्रेसेस, डेकोरेशन के साथ ही जो सबसे जरूरी चीज होती है वह है पार्टी में सर्व किया जाने वाला खाना. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर आए गेस्ट खाते ही इंप्रेस हो जाएं, तो इन चीजों को जरूर करें शामिल.

न्यू ईयर पार्टी वेज मेन कोर्स- New Years Party Vegetarian Main Course:

1. पनीर बटर मसाला-

पनीर बटर मसाला एक क्लासिक और लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसमें पनीर के टुकड़ों को क्रीमी टमाटर और काजू की ग्रेवी में पकाया जाता है. इसे बटर नान या मटर पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं.

2. मलाई कोफ्ता-

मलाई कोफ्ता एक रिच और स्वादिष्ट डिश है जिसमें खोया और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग वाले छोटे, नरम कोफ्ते को एक मलाईदार ग्रेवी में डुबोया जाता है. इसे आप नए साल के मेन कोर्स में शामिल कर सकते हैं.

3. दाल मखनी-

दाल मखनी एक बेहतरीन पंजाबी डिश है, जिसे धीमी आंच पर काली दाल और राजमा को मक्खन और क्रीम के साथ पकाया जाता है. इसे आप नान और रोटी के साथ खा सकते हैं.

4. चिली पनीर-

चिली पनीर को नए साल की पार्टी में घर आए गेस्ट को सर्व कर सकते हैं. यह एक लोकप्रिय इंडो-चाइनीज डिश है.

5. वेज बिरयानी-

वेज बिरयानी, कई सब्जियों और मसालों के साथ पकाया गया सुगंधित बासमती चावल एक ऐसा व्यंजन है जो हर पार्टी में आपको आसानी से मिल जाएगा.

न्यू ईयर पार्टी नॉन-वेज मेन कोर्स- New Years Non-Vegetarian Party Main Course:

1. बटर चिकन-

बटर चिकन सबसे लोकप्रिय भारतीय नॉन-वेज डिश में से एक है, जिसमें तंदूरी या ग्रिल्ड चिकन के टुकड़ों को एक रिच और क्रीमी टमाटर बेस्ड सॉस में पकाया जाता है.

2. मटन स्टू-

मटन स्टू हल्के मसालों और सब्जियों के साथ बनाया गया एक सरल लेकिन स्वादिष्ट स्टू है, जो ठंड के मौसम में नए साल की पार्टी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है.

3. रोगन जोश-

रोगन जोश एक कश्मीर डिश है. नए साल की पार्टी में इसे आप शामिल कर सकते हैं. इसे भेड़ या बकरे के मीट के पीसेस से बनाया जाता है.

