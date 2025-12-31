विज्ञापन
विशेष लिंक

New Year Party Menu: नए साल में घर आए गेस्ट और फ्रेंड्स को करना है इंप्रेस, तो अभी से तैयार कर लें मेनू

New Year Party Menu: अगर आप भी नए साल की पार्टी घर पर प्लान कर रहे हैं, तो अभी से तैयार कर लें पार्टी मेनू.

Read Time: 3 mins
Share
New Year Party Menu: नए साल में घर आए गेस्ट और फ्रेंड्स को करना है इंप्रेस, तो अभी से तैयार कर लें मेनू
New Year Party Menu: न्यू ईयर पार्टी मेनू.

New Year Party Menu: ठिठुरन और हाड़ गलाने वाली ठंड के साथ हम सभी नए साल का स्वागत करने को तैयार हैं. ये वो समय होता है जब हम परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ मिल कर समय बिताना पसंद करते हैं. ऐसे में लोग अपने घरों में न्यू ईयर पार्टी भी ऑर्गनाइज करते हैं. इन पार्टीज में ड्रेसेस, डेकोरेशन के साथ ही जो सबसे जरूरी चीज होती है वह है पार्टी में सर्व किया जाने वाला खाना. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर आए गेस्ट खाते ही इंप्रेस हो जाएं, तो इन चीजों को जरूर करें शामिल. 

न्यू ईयर पार्टी वेज मेन कोर्स- New Years Party Vegetarian Main Course:

1. पनीर बटर मसाला-

पनीर बटर मसाला एक क्लासिक और लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसमें पनीर के टुकड़ों को क्रीमी टमाटर और काजू की ग्रेवी में पकाया जाता है. इसे बटर नान या मटर पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Happy New Year: 31 दिसंबर और न्यू ईयर पार्टी के स्टार्टर में शामिल करें ये स्नैक्स, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले 

Latest and Breaking News on NDTV

2. मलाई कोफ्ता- 

मलाई कोफ्ता एक रिच और स्वादिष्ट डिश है जिसमें खोया और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग वाले छोटे, नरम कोफ्ते को एक मलाईदार ग्रेवी में डुबोया जाता है. इसे आप नए साल के मेन कोर्स में शामिल कर सकते हैं.

3. दाल मखनी-

दाल मखनी एक बेहतरीन पंजाबी डिश है, जिसे धीमी आंच पर काली दाल और राजमा को मक्खन और क्रीम के साथ पकाया जाता है. इसे आप नान और रोटी के साथ खा सकते हैं.

4. चिली पनीर- 

चिली पनीर को नए साल की पार्टी में घर आए गेस्ट को सर्व कर सकते हैं. यह एक लोकप्रिय इंडो-चाइनीज डिश है. 

5. वेज बिरयानी- 

वेज बिरयानी, कई सब्जियों और मसालों के साथ पकाया गया सुगंधित बासमती चावल एक ऐसा व्यंजन है जो हर पार्टी में आपको आसानी से मिल जाएगा. 

न्यू ईयर पार्टी नॉन-वेज मेन कोर्स- New Years Non-Vegetarian Party Main Course:

1. बटर चिकन-

बटर चिकन सबसे लोकप्रिय भारतीय नॉन-वेज डिश में से एक है, जिसमें तंदूरी या ग्रिल्ड चिकन के टुकड़ों को एक रिच और क्रीमी टमाटर बेस्ड सॉस में पकाया जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. मटन स्टू-

मटन स्टू हल्के मसालों और सब्जियों के साथ बनाया गया एक सरल लेकिन स्वादिष्ट स्टू है, जो ठंड के मौसम में नए साल की पार्टी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. 

3. रोगन जोश-

रोगन जोश एक कश्मीर डिश है. नए साल की पार्टी में इसे आप शामिल कर सकते हैं. इसे भेड़ या बकरे के मीट के पीसेस से बनाया जाता है. 

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Happy New Year 2026, New Years Non-Vegetarian Party Main Course, New Years Party Vegetarian Main Course, New Year Party Recipes, Happy New Year Image, Happy New Year Quotes, Happy New Year SMS, New Year Party Menu Ideas, Party Menu Plans, New Years Party Celebration, New Years Party Preparation
Get App for Better Experience
Install Now