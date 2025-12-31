विज्ञापन
विशेष लिंक

Happy New Year: 31 दिसंबर और न्यू ईयर पार्टी के स्टार्टर में शामिल करें ये स्नैक्स, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

Happy New Year: अगर आप भी न्यू ईयर पार्टी के स्टार्टर या 31 दिसंबर की पार्टी में कुछ क्विक बनाना चाहते हैं तो इन स्नैक्स को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Happy New Year: 31 दिसंबर और न्यू ईयर पार्टी के स्टार्टर में शामिल करें ये स्नैक्स, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले
Happy New Year: न्यू ईयर पार्टी के स्टार्टर में क्या बनाएं.

Happy New Year 2026: 31 दिसंबर की रात और नए साल का जश्न बहुत से लोग घर में रहकर मनाते हैं. कुछ लोग बाहर जाकर पार्टी करते हैं.  लेकिन जश्न में जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो है खाना. खाने के बिना तो किसी भी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. अगर आप भी अपने घर में न्यू ईयर पार्टी रख रहे हैं और स्टार्ट्स की सेलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है.

न्यू ईयर पार्टी स्नैक्स लिस्ट- New Year Party Snacks List:

1. कॉर्न कटलेट-

इस डिश को आप पार्टी स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए कॉर्न को उबाल लें अब इसमें बारीक कटा अदरक, धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च, नींबू का रस और नमक मिक्स कर लें. दूसरे बर्तन में आलू को छीलकर मैश कर लें, इसमें चावल का आटा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और मिलाएं. अब आलू वाले मिक्सचर से बॉल्स बनाएं और उसमें कॉर्न वाले मिश्रण को डालकर सील कर दें. इस कटलेट्स को पैन में सैलो फ्राई कर लें. 

ये भी पढ़ें- Happy New Year 2026: न्यू ईयर घर पर कर रहे हैं सेलिब्रेट, तो बच्चों के लिए आलू से बनाएं ये 8 स्वादिष्ट रेसिपीज 

Latest and Breaking News on NDTV

2. पनीर पकौड़ा- 

पनीर पकौड़ा एक लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट फूड है. पनीर के स्लाइस को बेसन के घोल में डुबोकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तला जाता है. 

3. खस्ता कचौड़ी-

खस्ता कचौड़ियां बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आती हैं. इसके लिए मैदे में तेल और नमक डाल कर गूंद लें. मूंग की दाल को पीसकर उसमें हल्दी, मिर्च और दूसरे मसालों को मिला लें. अब इस दाल को मैदे के अंदर भर के बेल लें और डीप फ्राई करें.

4. मूंग दाल कटलेट-

मूंग दाल कटलेट पार्टीज की शान बन सकता है. इसके लिए मूंग दाल को भिगो कर उसे पीस लें. अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज के पत्ते और धनिया पत्ती डालकर मिलाएं और फिर कटलेट की शेप देकर उसे डीप फ्राई कर लें. इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें.

5. चिली पनीर- 

चिली पनीर भारतीय-चीनी (Indo-Chinese) व्यंजन है. इसमें पनीर के टुकड़ों को तला जाता है और फिर उन्हें सोया सॉस, सिरका, मिर्च और अन्य मसालों से बनी चटपटी ग्रेवी में शिमला मिर्च और प्याज़ के साथ पकाया जाता है.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Happy New Year 2026, These 5 Snacks Best For New Year Party Recipes, Happy New Year Image, Happy New Year Quotes, Happy New Year SMS
Get App for Better Experience
Install Now