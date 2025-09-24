आज क्या बनाऊं: नवरात्रि व्रत में मोमोज खाना चाहते हैं, तो इस आटे से झटपट बनाएं टेस्टी और हेल्दी Momo

Upwaas Momos Recipe: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है. इन 9 दिनों तक मां की आराधना और पूजा की जाती है. मां दुर्गा के भक्त नौ दिनों तक उपवास करते हैं जिसमें वो फलाहार रहते हैं. कुछ लोग फल खासकर तो कुछ व्रत में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कुट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा आदि का सेवन भी करते हैं. अगर आप भी इन चीजों को खाना खाते हैं और कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप मोमो को ट्राई कर सकते हैं जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम आपको ऐसे मोमो की रेसिपी बता रहे हैं जिसे आप व्रत के दौरान का खा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं व्रत वाले मोमोज- (How To Make Upwaas Momo Or Fasting momos)

सामग्री-

वरई/समक आटा

राजगिरा आटा

आंवला

खजूर

पानी

सेंधा नमक- स्वादानुसार

विधि-

व्रत के लिए मोमो बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में वरई और राजगिरा का आटा लें, उसमें जरूरत के अनुसार पानी और सेंधा नमक डालें. बैटर को नरम होने तक गूंथ लें. एक दूसरा बर्तन लें और उसमें आंवला और खजूर को कद्दूकस कर लें. अब आटे के तैयार मिश्रण में से एक बॉल के शेप का वरई और राजगिरा का आटा लें और उसे चपटा कर लें. इसमें खजूर और आंवले का बैटर भर दें. इनके किनारों की प्लेट्स बनाएं और बीच में बंद कर दें. अब इसे कुकर या फिर इडली स्टीमर में 15-20 मिनट तक स्टीम करें. आप इसे गर्मागर्म सर्व करें और अपनी उपवास रेसिपी का मजा लें. आप स्टफिंग में खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

व्रत वाले मोमो में आंवला, राजगिरा और खजूर का इस्तेमाल होता है जिन्हें सेहत के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है. आंवला और खजूर में मौजूद पोषक तत्व शरीर में एनर्जी को बढ़ाने कमजोरी को दूर करने में मददगार हैं.

