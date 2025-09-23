विज्ञापन
No Onion No Garlic Recipes: नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है अगर आप भी इन 9 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, तो इन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
आज क्या बनाऊं: बिना प्याज लहसुन के नवरात्रि में बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, फटाफट नोट करें रेसिपी
Navratri Vrat Recipes 2025: नवरात्रि के 9 दिनों को पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. नवरात्रि के सबसे प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है व्रत (या उपवास) नवरात्रि के दौरान, लोग प्याज, लहसुन, मांस आदि का सेवन नहीं करते हैं. इन नौ दिनों शाकाहारी फूड खाते और पकाते हैं. अगर आपके घर पर भी नवरात्रि के 9 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है और आप ऐसी रेसिपीज तलाश रहे हैं जिसे बिना प्याज लहसुन के स्वादिष्ट बनाया जाए तो आप इन 5 डिशेज को ट्राई कर सकते हैं.

बिना प्याज लहसुन के बनाएं ये स्वादिष्ट रेसिपीज- (Make These Delicious Dishes Without Onion And Garlic)

1. कड़ाही पनीर रेसिपी-

कड़ाही पनीर में आमतौर पर प्याज का ही इस्तेमाल किया जाता है. और आप सोच रहे होंगे कि बिना प्याज के कैसे इस डिश को बना सकते हैं. लेकिन हमारा यकीन करें आप इसे लहसुन प्याज के बिना भी बना सकते हैं. नवरात्रि व्रत के लिए ये परफेक्ट डिश है. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.  

2. मखमली कोफ्ता रेसिपी-

नवरात्रि के लिए बिना प्याज और लहसुन की रेसिपी तलाश रहे हैं तो मखमली कोफ्ता डिश परफेक्ट है. इसे खोया और घी के साथ बनाया जाता है. जो एक मखमली टेक्सचर देता है. मखमली कोफ्ता रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. राजमा रेसिपी-

लहसुन प्याज के बिना राजमा बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. लेकिन आज हम आपको राजमा की ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिसे आप बिना लहसुन, प्याज के नवरात्रि के दौरान बना सकते हैं.  पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

4. पनीर भुर्जी रेसिपी-

पनीर, टमाटर और मसालों के साथ इस डिश को बिना प्याज और लहसुन के बना सकते हैं. इसको आप लंच या डिनर के लिए बना सकते हैं. यह बहुत आसानी से बनने वाली डिश है. इस रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

5. मटर कबाब रेसिपी-

नवरात्रि के दौरान कबाब खाना चाहते हैं तो आप मटर कबाब को ट्राई कर सकते हैं, ये स्वादिष्ट शाकाहारी कबाब है जिसे कम तेल और प्याज लहसुन के बिना बना सकते हैं. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

