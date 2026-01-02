दूध में रात भर भिगो दें अंजीर और सुबह खाली पेट कर लें सेवन, मिलेंगे 8 बड़े फायदे

Anjeer Doodh Ke Fayde: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह के ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं. अंजीर एक बेहद पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स है, जो विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर है. इसके अधिक लाभ पाने के लिए आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं. क्योंकि दूध को भी पोषण का खजाना कहा जाता है और जब इन दोनों को साथ मिलाया जाता है, तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं. आयुर्वेद में अंजीर और दूध का कॉम्बिनेशन बेहद प्रभावी माना जाता है. इन दोनों को साथ में लेने से कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है. तो चलिए जानते हैं कैसे करें सेवन और क्या है फायदे.

कैसे तैयार करें अंजीर वाला दूध-(How To Prepare Fig Milk)

अंजीर वाला दूध तैयार करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले 4-6 सूखे अंजीर लें, उसे धोकर एक ग्लास दूध में रात भर भिगो दें. सुबह अंजीर खाएं और दूध पी लें. इसे गुनगुना करके लें तो और भी बेहतर होगा.

अंजीर खाने के फायदे- (Anjeer Doodh Ke Fayde)

1. हड्डियों के लिए-

यह न केवल पेट की समस्याओं बल्कि हड्डियों की मजबूती और त्वचा की सेहत के लिए भी फायदेमंद है. दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है और अंजीर इसके पोषण को और बढ़ा देता है. दूध में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है.

ये भी पढ़ें- पार्टी में खूब लेते हैं अल्कोहल का मजा, तो न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें कौन सी ड्रिंक है सेहतमंद और कौन नहीं

Photo Credit: Canva

2. पेट के लिए-

अंजीर में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो कब्ज और अपच दूर करती है.

3. इम्यूनिटी के लिए-

अंजीर और दूध में विटामिन ए, सी, के और ई के साथ पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं.

4. ब्लड प्रेशर के लिए-

अंजीर वाला दूध पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

5. खून की कमी के लिए-

जिन लोगों में खून की कमी है उनके लिए अंजीर और दूध का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

6. वजन घटाने के लिए-

रात भर भिगोने से अंजीर नरम हो जाती है और उसके पोषक तत्व आसानी से शरीर में अवशोषित हो जाते हैं. यह कॉम्बिनेशन वजन घटाने में मददगार हैं.

7. स्किन के लिए-

त्वचा की चमक बढ़ाने, बालों की मजबूती के लिए भी अंजीर वाला दूध फायदेमंद माना जाता है.

8. एनर्जी के लिए-

अंजीर और दूध का सुबह सेवन करने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है और कई पुरानी बीमारियों में राहत मिल सकती है.

नोट-

अंजीर और दूध का यह प्राकृतिक उपाय आसान और प्रभावी है. रोजाना अपनाकर तंदुरुस्त रह सकते हैं. अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)