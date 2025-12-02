विज्ञापन
मुंह के छाले को दूर करने में कारगर इलायची, जानें फायदे और सेवन का तरीका

Elaichi Ke Fayde: रोजाना इलायची खाने से कई समस्याओं में राहत मिलती है. यह आम बीमारियों में रामबाण की तरह काम करती है.

Elaichi Ke Fayde: इलायची खाने के फायदे.

भारतीय किचन में रखी छोटी सी इलायची को आयुर्वेद औषधीय गुणों का खजाना बताता है. यह सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए नहीं, बल्कि सेहत को भी सही रखने में मददगार है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इलायची के गुणों के बारे में जानकारी देता है. रोजाना इलायची खाने से कई समस्याओं में राहत मिलती है. यह आम बीमारियों में रामबाण की तरह काम करती है. इसके सेवन से अपच की समस्या दूर होती है. 

कैसे करें इलायची का सेवन- How To Consume Cardamom)

इलायची को चाय में डालकर, दूध में उबालकर या सीधे चबाकर खाया जा सकता है. ये छोटी-सी आदत पेट, गला और मुंह की कई परेशानियों को जड़ से दूर रख सकती है. 

कैसे बनाएं इलायची का पानी- (How To Make Cardamom Water)

इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 इलायची लें. इसे एक गिलास पानी में अच्छे से खौला लें. जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर चाय की तरह पी लें.

इलायची खाने के फायदे- (Elaichi Ke Fayde)

एक्सपर्ट बताते हैं कि खाना खाने के बाद एक इलायची मुंह में रखकर चबाने से पेट में बनने वाली हाइपर एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है. खट्टी डकारें, जलन और सीने में भारीपन दूर होता है.

अपच के साथ ही यह मुंह से संबंधित समस्या को दूर करने में भी कारगर है. गले में खराश, खांसी या आवाज बैठ गई हो तो भी इलायची कमाल दिखाती है. बस 1-2 इलायची धीरे-धीरे चबाएं और उसका रस गले से नीचे उतरने दें, कुछ ही देर में आराम महसूस होगा. 

मुंह में छाले हो गए हों तो इलायची को मिश्री के साथ मिलाकर चबाने से छाले जल्दी ठीक होते हैं और दर्द-जलन में तुरंत राहत मिल सकती है.

यही नहीं यदि हिचकी नहीं रुक रही? तो एक इलायची मुंह में रखकर चबाएं या उसका पाउडर पानी के साथ लें, हिचकी तुरंत बंद हो जाती है. साथ ही इलायची मुंह के बैक्टीरिया और संक्रमण को भी दूर करती है. रोज भोजन के बाद इलायची चबाने से मुंह से दुर्गंध नहीं आती और दांत भी स्वस्थ रहते हैं.

इलायची में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और संक्रमण को कम करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

