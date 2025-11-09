ये 5 हेल्दी फूड्स बच्चों के लिए साबित हो सकते हैं जहर, जानिए किस उम्र में नहीं देना चाहिए

Harmful Healthy Foods for Children: बच्चों की सेहत को लेकर हर माता-पिता बेहद सतर्क रहते हैं. वे चाहते हैं कि उनके बच्चे तंदुरुस्त रहें, सही खाएं और तेजी से बढ़ें. इसी सोच के चलते कई बार हम बच्चों को ऐसे फूड्स दे देते हैं जो दिखने में तो हेल्दी होते हैं, लेकिन उनकी उम्र और पाचन क्षमता के हिसाब से टॉक्सिन्स के समान साबित हो सकते हैं. खासकर 1 से 5 साल की उम्र में बच्चों का शरीर बेहद सेंसिटिव होता है और हर चीज उनके लिए सही नहीं होती. लेकिन, बच्चों की डाइट में बैलेंस और उम्र के अनुसार चयन बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे 5 हेल्दी दिखने वाले फूड्स जो छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और किन उम्र में इन्हें देने से बचना चाहिए.

बच्चों के लिए खाने के लिए क्या नहीं देना चाहिए? | What Should Not be Given to Children To Eat?

1. साबुत नट्स और ड्रायफ्रूट्स

बादाम, अखरोट, काजू जैसे ड्रायफ्रूट्स पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन 1–3 साल के बच्चों को इन्हें साबुत देने से गला घुटने का खतरा होता है. इनका सेवन पाउडर या पेस्ट के रूप में ही देना चाहिए.

2. हाई-प्रोटीन चीज और पनीर

चीज और पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में देने से कब्ज, गैस और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सीमित मात्रा में ही दें.

3. शहद (Honey)

शहद को आयुर्वेद में अमृत माना गया है, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद देना बिल्कुल मना है. इसमें बोटुलिज्म बैक्टीरिया हो सकता है जो शिशु के लिए जानलेवा हो सकता है.

4. फाइबर-रिच वेजिटेबल्स (कच्ची या हैवी)

ब्रोकली, पालक, बीन्स जैसी सब्जियां पोषण से भरपूर होती हैं, लेकिन 3 साल से कम उम्र के बच्चों को इनका बहुत ज्यादा फाइबर पचाना मुश्किल होता है. इन्हें अच्छी तरह पकाकर और छोटे टुकड़ों में ही देना चाहिए.

5. गाय का दूध (Whole Milk)

गाय का दूध पोषण देता है, लेकिन 1 साल से पहले इसे देने से आयरन की कमी, एलर्जी और पाचन गड़बड़ी हो सकती है. इस उम्र तक मां का दूध या फार्मूला मिल्क ही उपयुक्त होता है.

इन फूड्स से क्या हो सकते हैं नुकसान? | What harm can these foods cause?

गला घुटना या सांस रुकना

पेट दर्द, गैस, उल्टी या दस्त

एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते

इम्यून सिस्टम कमजोर होना

पोषक तत्वों का सही एब्जॉर्प्शन न होना

बच्चों को फूड देने से पहले ध्यान रखें:

उम्र के अनुसार पाचन क्षमता को समझें

नया फूड देने से पहले थोड़ी मात्रा में ट्रायल करें.

डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें.

घर में बना ताजा खाने को प्रायोरिटी दें.

पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)