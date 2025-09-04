आज क्या बनाऊं: सिर्फ 5 मिनट में बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर मोरिंगा की चटनी, नोट करें रेसिपी

Moringa Chutney Recipe: भारतीय खाना पूरी दुनिया में अपने यूनिक टेस्ट के लिए जाना जाता है. क्योंकि भारतीय खाने में मौजूद चीजें न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल हैं. उन्हीं में से एक है चटनी. भारत में आपको अनगिनत चटनी की वैराइटी मिल जाएंगी जिन्हें ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में हम सभी खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ सेहतमंद भी रहना चाहते हैं तो मोरिंगा से बनी चटनी को ट्राई कर सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं चटनी की रेसिपी और फायदे.

मोरिंगा को सहजन के नाम से भी जाना जाता है. मोरिंगा विटामिन A, B-कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन, फाइबर और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हड्डियों से आती कट-कट की आवाज? जानें क्या है असली वजह और कैसे पाएं इससे छुटकारा

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं मोरिंगा की चटनी- (How To Make Moringa Chutney Recipe At Home)

सामग्री-

मोरिंगा के पत्ते

हरी मिर्च

धनिया पत्ती

अदरक

लहसुन

जीरा

नमक

नींबू का रस

विधि-

मोरिंगा की चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले मोरिंगा के पत्तों को साफ पानी से धो लें, फिर इन पत्तों को, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और जीरा के साथ मिक्सर में डालें. नमक और नींबू का रस डालें. थोड़ा पानी डालकर मिक्सर में पीस लें. चटनी को एक बाउल में निकालें. अच्छी तरह मिलाएं और सर्व करें. इसे आप चावल और रोटी के साथ पेयर कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)