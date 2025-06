रोटी बनाने से पहले आटे में मिलाएं ये एक चीज, सुबह उठते ही झट से साफ होगा पेट, कब्ज से भी मिलेगी निजात

Kabj Ka Gharelu Upaye: आज के समय में लोग सबसे ज्यादा पेट की समस्याओं से परेशान हैं. खासकर कब्ज और पेट दर्द की समस्या काफी परेशान करती है. इसकी एक वजह हमारा खान-पान भी है. आपको बता दे कि कब्ज तब होता है जब आपकी मल त्याग की प्रक्रिया कम हो जाती है और मल त्यागना मुश्किल हो जाता है. इसकी वजह फाइबर की कमी, पानी की कमी, पोषण की कमी भी है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में रोटी को शामिल करें. अब आप सोच रहे होंगे कि रोटी तो आप रोज खाते हैं. रुकिए हम रेगुलर रोटी नहीं बल्कि, खास रोटी की बात कर रहे हैं. जिससे न सिर्फ कब्ज बल्कि शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं ये रोटी.

कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए कैसे बनाएं रोटी- How To Make Flax seed Mix Roti For Constipation:

इस रोटी को बनाने के लिए आपको एक कटोरी गेहूं के आटे में 1-2 चम्मच अलसी पाउडर मिलाना है. जरूरत अनुसार पानी डालकर आटा गूंथ लें. इस आटे से रोटियां बनाएं और ताजी गर्म रोटियों का सेवन करें. आप इसमें काला नमक और अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

अलसी वाली रोटी खाने के फायदे- (Alsi Ki Roti Khane Ke Fayde)

अलसी में फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हार्ट को हेल्दी रखने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मददगार हैं. इससे कब्ज की समस्या से तो राहत मिलती ही है साथ ही वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि अलसी में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. डायबिटीज मरीजों के लिए भी इस रोटी का सेवन फायदेमंद माना जाता है. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें अगर आप गर्भवती हैं, तो इस रोटी का सेवन करने से पहले अपनी डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

