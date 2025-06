नसों में जमा यूरिक एसिड को बाहर निकाल फेकेंगी ये जादुई चटनी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Chutney For Uric Acid: आज के समय में यूरिक एसिड की समस्या काफी देखी जाती है. आपको बता दें कि यूरिक एसिड एक अपशिष्ट उत्पाद है, जो तब बनता है जब आपका शरीर भोजन और ड्रिंक में प्यूरीन नामक रसायनों को तोड़ता है. यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. जिसमें से हमारी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, अल्कोहल सेवन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं. अगर आप भी शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं, तो इस चीज से बनी चटनी का सेवन कर सकते हैं.

भारत में आपको चटनी की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में हम सभी चटनी को खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी चटनी खाने के शौकीन हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन चीजों से बनी चटनी का सेवन कर सकते हैं.

Photo Credit: Canva

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कैसे बनाएं चटनी- (How To Make Chutney For Control Uric Acid)

धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, हरी मिर्च, अदरक और नमक से बनी चटनी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको धनिया और पुदीना की पत्तियों को अच्छे से धो लेना है. फिर अदरक, हरी मिर्च और पत्तियों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लें. चटनी तैयार हो जाए तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें और एक बार फिर पीस लें. चटनी बनकर तैयार है इसे आप रोटी, चावल के साथ पेयर कर सकते हैं.

धनिया की चटनी खाने के फायदे- (Dhania Ki Chutney Khane Ke Fayde)

धनिया की चटनी खाने से शरीर को एक नहीं कई लाभ मिल सकते हैं. इसमें मौजूद गुण शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है. रोजाना इस चटनी के सेवन से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचा सकती है. आपको बता दें कि धनिया की चटनी में कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है जो वजन को घटाने में भी मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)