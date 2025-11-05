विज्ञापन
विशेष लिंक

आज डिनर में क्या बनाऊं: बिना लहसुन प्याज झटपट ऐसे बनाएं कढ़ाही पनीर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले, नोट करें रेसिपी

Paneer Ki Sabji: कढ़ाही पनीर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी प्याज लहसुन के बिना इसे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आज डिनर में क्या बनाऊं: बिना लहसुन प्याज झटपट ऐसे बनाएं कढ़ाही पनीर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले, नोट करें रेसिपी
Paneer Ki Sabji: कैसे बनाएं बिना लहसुन प्याज के कढ़ाही पनीर.

Kadhai Paneer Sabji: पनीर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसे वेजिटेरियन से लेकर नॉन-वेजिटेरियन तक खाना पसंद करते हैं. कई लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कढ़ाही पनीर की ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं. दरअसल पनीर न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार है. क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए के साथ जिंक, विटामिन बी12 और सेलेनियम जैसे अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं बिना लहसुन प्याज का कढ़ाई पनीर.

कैसे बनाएं बिना लहसुन प्याज का कढ़ाई पनीर- (How to make kadhai paneer without onion and garlic)

सामग्री-

  • पनीर, क्यूब्स में कटा हुआ
  • तेल
  • अदरक का पेस्ट
  • टमाटर प्यूरी
  • हरी मिर्च का पेस्ट
  • जीरा
  • धनिया पाउडर
  • गरम मसाला
  • कसूरी मेथी (कुटी हुई)
  • हल्दी पाउडर
  • लाल मिर्च पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • क्रीम या मलाई (वैकल्पिक)
  • धनिया पत्ती गार्निश के लिए

विधि-

बिना प्याज लहसुन का पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पनीर के क्यूब्स को हल्का सा तल लें या उन्हें नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट कर लें. एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालें. जीरा तड़कने पर अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनें. टमाटर प्यूरी डालकर मसाला भूनें जब तक तेल अलग न हो जाए. धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. तले हुए पनीर के क्यूब्स डालकर धीरे से मिलाएं. गरम मसाला और क्रीम डालकर मिलाएं. कुटी हुई कसूरी मेथी डालकर मिलाएं और कुछ मिनट के लिए पकाएं.
फ्रेश धनिया पत्ती से गार्निश कर रोटी, नान, या चावल के साथ मजे लें.

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: कुछ अलग खाने का है मन तो सिर्फ 10 मिनट में बनाएं स्टफ्ड आलू गार्लिक ब्रेड, नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

पनीर खाने के फायदे- (Paneer Khane Ke Fayde)

पनीर कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मददगार है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है. इतना ही नहीं पनीर में प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं, जो स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम में योगदान करते हैं और पाचन में सुधार कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kadhai Paneer Without Onion And Garlic, Kadai Paneer Without Onion And Garlic In Hindi, Paneer Ki Sabji Without Onion Garlic, Jain Food Recipes Without Onion And Garlic, Paneer Capsicum Recipe Without Onion And Garlic, Bina Pyaaz Lahsun Ke Kaise Banaye Paneer Ki Sabji, Paneer Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now