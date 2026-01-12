Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी, 99% लोग नहीं जानते...

Happy Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है. पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026) का पर्व मनाया जाता है. मकर संक्रांति के पर्व को कहीं-कहीं उत्तरायण तो कहीं-कहीं पर खिचड़ी भी कहा जाता है. मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्त्व है.

सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही एक माह से चल रहे खरमास (Kharmas 2026) समाप्त हो जाते हैं और विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. माना जाता है मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं. मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है. मकर संक्रांति से सर्दियां खत्म होने लगती हैं और वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है.

मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी- (Why is Khichdi eaten on Makar Sankranti)

मकर संक्रांति के दिन बहुत सी जगह पर खिचड़ी खाने का महत्व है. मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है. यही कारण है कि स्नान के बाद खिचड़ी का दान कर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने की परंपरा बनी.

कैसे मूंग दाल की खिचड़ी- (Moong dal ki khichdi Recipe)

सामग्री-

मूंग दाल

चावल

घी

जीरा

हींग

धनिया पाउड

नमक

विधि-

खिचड़ी बनाने के लिए चावल और दाल को अच्छी तरह धोकर कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें. पानी निकालकर एक तरफ रख दें. एक पैन में घी गर्म करें उसमें जीरा और हींग डालें. जब जीरा चटकने लगें तो उसमें चावल और दाल डालकर तेज आंच पर अच्छे से भूनें. जब उसका पूरा पानी सूख न जाएं. इसमें धनिया पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मिलाएं. फिर पानी डालकर ढक्कन लगाकर उबलने दें. थोड़ी देर बार खिचड़ी को धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएं जब खिचड़ी पक जाएं उसके बाद उसे गर्मागर्म सर्व करें.

