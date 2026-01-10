विज्ञापन
Makar Sankranti Special Khichdi: मकर संक्रांति पर बनाएं उड़द दाल की स्पेशल खिचड़ी, जानिए आसान रेसिपी

मकर संक्रांति पर यह खिचड़ी न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगती है, बल्कि त्योहार की सादगी और अपनापन भी दिखाती है. इस बार त्योहार पर कुछ सिंपल, देसी और हेल्दी जरूर ट्राय करें.

इस खिचड़ी को ऊपर से थोड़ा देसी घी डालकर गरमागरम परोसें.

Urad dal Special Khichdi recipe : मकर संक्रांति के दिन देश के कई हिस्सों में खिचड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है. खासकर उड़द दाल की खिचड़ी, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बढ़िया होती है. सर्दियों के मौसम में ये खिचड़ी शरीर को गर्म रखती है और पेट को भी हल्का महसूस कराती है. अगर आप इस मकर संक्रांति कुछ ट्रेडिशनल और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो उड़द दाल की स्पेशल खिचड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है.

उड़द दाल की स्पेशल खिचड़ी की आसान रेसिपी

सामग्री
  •  धुली उड़द दाल – 1/2 कप
  •  चावल – 1/2 कप
  •  घी – 2 टेबलस्पून
  •  जीरा – 1 टीस्पून
  •  अदरक – 1 इंच (कद्दूकस किया हुआ)
  •  हींग – एक चुटकी
  •  हल्दी – 1/2 टीस्पून
  •  नमक – स्वादानुसार
  •  पानी – 3 कप
बनाने की विधि

सबसे पहले उड़द दाल और चावल को अच्छी तरह धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दें. अब कुकर में घी गरम करें. उसमें जीरा डालें, जीरा चटकने लगे तो हींग और अदरक डाल दें. अब हल्दी डालकर भीगी हुई दाल और चावल डालें. हल्का सा चलाकर नमक और पानी डाल दें. कुकर का ढक्कन बंद कर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. गैस बंद करके प्रेशर अपने आप निकलने दें. आपकी मकर संक्रांति स्पेशल उड़द दाल खिचड़ी तैयार है.

परोसने का तरीका

इस खिचड़ी को ऊपर से थोड़ा देसी घी डालकर गरमागरम परोसें. साथ में तिल का अचार, दही या पापड़ हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

