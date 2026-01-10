Makar Sankranti Special Khichdi: मकर संक्रांति पर बनाएं उड़द दाल की स्पेशल खिचड़ी, जानिए आसान रेसिपी

Urad dal Special Khichdi recipe : मकर संक्रांति के दिन देश के कई हिस्सों में खिचड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है. खासकर उड़द दाल की खिचड़ी, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बढ़िया होती है. सर्दियों के मौसम में ये खिचड़ी शरीर को गर्म रखती है और पेट को भी हल्का महसूस कराती है. अगर आप इस मकर संक्रांति कुछ ट्रेडिशनल और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो उड़द दाल की स्पेशल खिचड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है.

उड़द दाल की स्पेशल खिचड़ी की आसान रेसिपी

धुली उड़द दाल – 1/2 कप

चावल – 1/2 कप

घी – 2 टेबलस्पून

जीरा – 1 टीस्पून

अदरक – 1 इंच (कद्दूकस किया हुआ)

हींग – एक चुटकी

हल्दी – 1/2 टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

पानी – 3 कप

सबसे पहले उड़द दाल और चावल को अच्छी तरह धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दें. अब कुकर में घी गरम करें. उसमें जीरा डालें, जीरा चटकने लगे तो हींग और अदरक डाल दें. अब हल्दी डालकर भीगी हुई दाल और चावल डालें. हल्का सा चलाकर नमक और पानी डाल दें. कुकर का ढक्कन बंद कर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. गैस बंद करके प्रेशर अपने आप निकलने दें. आपकी मकर संक्रांति स्पेशल उड़द दाल खिचड़ी तैयार है.

परोसने का तरीका

इस खिचड़ी को ऊपर से थोड़ा देसी घी डालकर गरमागरम परोसें. साथ में तिल का अचार, दही या पापड़ हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है.

