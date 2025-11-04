विज्ञापन
यहाँ मैगी मसाला (या मैगी मसाला-ए-मैजिक) बनाने की एक आसान और बढ़िया रेसिपी दी गई है, जिसे आप घर पर मौजूद सामान से 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं. आप जानना चाहते हैं कि मैगी मसाला घर पर कैसे बनता है, उसमें कौन-कौन से मसाले होते हैं, और इसकी आसान रेसिपी क्या है.

5 मिनट में घर पर बनायें मैगी मसाला: जानें मैगी मसाला कैसे बनाएं, इसमें कौन-कौन से मसाले होते हैं?
Maggi masala recipe at home in hindi

Maggi Masala Kaise Banta Hai, Recipe: मैगी मसाला में कई तरह के साबुत और पिसे हुए मसालों का एक ख़ास मिश्रण होता है, जो इसे बाज़ार के अन्य मसालों से अलग और स्वादिष्ट बनाता है. इसका सीक्रेट प्याज और लहसुन के पाउडर में छिपा होता है. यहाँ मैगी मसाला (या मैगी मसाला-ए-मैजिक) बनाने की एक आसान और बढ़िया रेसिपी दी गई है, जिसे आप घर पर मौजूद सामान से 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं. आप जानना चाहते हैं कि मैगी मसाला घर पर कैसे बनता है, उसमें कौन-कौन से मसाले होते हैं, और इसकी आसान रेसिपी क्या है.

मैगी मसाला: कौन-कौन से मसाले होते हैं?

मैगी मसाला का स्वाद बनाने के लिए दो तरह के मसालों का इस्तेमाल होता है: खड़े मसाले (जिन्हें भूनकर पीसा जाता है) और पाउडर मसाले (जो सीधे मिलाए जाते हैं).

1. खड़े मसाले (साबुत मसाले):

  • जीरा (Cumin Seeds)
  • साबुत धनिया (Coriander Seeds)
  • सौंफ (Fennel Seeds)
  • साबुत लाल मिर्च (Dry Red Chillies)
  • काली मिर्च (Black Pepper)
  • दालचीनी (Cinnamon Stick)
  • लौंग (Cloves)
  • बड़ी इलायची / हरी इलायची (Cardamom)

2. पाउडर मसाले (Powdered Ingredients):

  • प्याज का पाउडर (Onion Powder) - यह इसका सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है.
  • लहसुन का पाउडर (Garlic Powder) - यह भी एक ज़रूरी मसाला है.
  • अमचूर पाउडर (Dry Mango Powder)
  • सोंठ पाउडर (Dry Ginger/Saunth Powder)
  • हल्दी पाउडर (Turmeric Powder)
  • लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
  • चीनी (Sugar) या चीनी पाउडर (स्वाद को बैलेंस करने के लिए)
  • नमक (Salt)
  • कॉर्नफ्लोर (Cornflour/Corn Starch) - यह मसालों को गाढ़ा करने और बाँधने के लिए मिलाया जाता है.

5 मिनट में घर पर बनायें मैगी मसाला (Magic Masala) - रेसिपी

यह रेसिपी मैगी के पैकेट वाले मसाले जैसा स्वाद देने के लिए परफेक्ट है, जिसे आप किसी भी सब्ज़ी, पास्ता या नूडल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं.

सामग्री (Ingredients):

खड़ा मसाला (Dry Roast करें)

  • साबुत धनिया: 3 चम्मच: प्याज का पाउडर: 2 चम्मच
  • जीरा: 1 चम्मच
  • लहसुन का पाउडर: 2 चम्मच
  • सौंफ: 1 चम्मच
  • कॉर्नफ्लोर: 1 चम्मच
  • काली मिर्च: 1/2 चम्मच
  • अमचूर पाउडर: 1 चम्मच
  • लौंग: 4-5
  • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच
  • दालचीनी: छोटा टुकड़ा
  • चीनी पाउडर: 1 चम्मच
  • साबुत लाल मिर्च: 2-3
  • सोंठ पाउडर (अदरक पाउडर): 1/2 चम्मच
  • मेथी दाना: 1/4 चम्मच
  • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच
  • नमक: स्वादानुसार (लगभग 1 चम्मच)

मैगी मसाला बनाने की विधि (Method) | Maggi Masala Kaise Banta hai:

1. खड़े मसालों को भूनें (Dry Roasting):

  • सबसे पहले, एक मीडियम आंच पर तवा या पैन गरम करें.
  • इसमें साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, और मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनें.
  • इन्हें तब तक भूनें जब तक मसालों से हल्की खुशबू न आने लगे और नमी पूरी तरह ख़त्म न हो जाए. ध्यान रहे कि ये जलें नहीं.
  • इन्हें पैन से निकाल कर किसी प्लेट में फैला लें और पूरी तरह से ठंडा होने दें.

2. मसालों को पीसना (Grinding):

  • ठंडा होने के बाद, भुने हुए खड़े मसालों को मिक्सी (मिक्सर ग्राइंडर) के छोटे जार में डालें.
  • अब इसमें प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर, सोंठ पाउडर, कॉर्नफ्लोर, चीनी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दें.
  • सभी चीज़ों को एक साथ बारीक पाउडर बनने तक पीस लें. इसे 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा एक साथ न चलाएं, रुक-रुक कर चलाएं.

3. छानना और मिलाना (Sieving and Mixing):

  • तैयार पाउडर को एक महीन छन्नी से छान लें, ताकि मसाले में कोई मोटा टुकड़ा न रहे और यह एकदम बाज़ार जैसा स्मूथ हो जाए.
  • अगर छन्नी में कोई मोटा मसाला बचता है, तो उसे दोबारा पीस लें या हटा दें.

4. स्टोर करना:

आपका होममेड मैगी मसाला तैयार है! इसे एक एयर-टाइट जार (हवा बंद डिब्बे) में भरकर रखें. आप इसे 6 महीने तक कमरे के तापमान पर स्टोर कर सकते हैं. जब भी मैगी या कोई सब्जी बनाएं, तो बाज़ार वाले मैगी मसाले की जगह इस होममेड मसाले का इस्तेमाल करें और 'मैजिक' देखें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

