रोजाना मगज के बीज खाने से क्या होता है, जानें हैरान करने वाले फायदे और सेवन का तरीका

Magaz Ke Beej Ke Fayde: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन बेहद अहम माना जाता है. अगर आप भी खुद को इन समस्याओं से बचाना चाहते हैं तो मगज के बीज को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Magaz Ke Beej: दिल से लेकर दिमाग तक सेहत का खजाना हैं मगज के बीज.

Magaz Ke Beej Health Benefits: सूखे मेवे को सेहत का खजाना माना जाता है. बचपन से यही सिखाया गया है कि सूखे मेवे बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट खाने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन सूखे मेवों से ज्यादा सेहत का खजाना मगज के बीजों में छिपा है. मगज के बीजों का सेवन शरीर के कई विटामिन की कमियों को पूरा कर सकता है. मगज के बीजों में खरबूज, तरबूज, कद्दू और ककड़ी के बीज को सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है, जो दिमाग से लेकर दिल तक की सेहत का ख्याल रखते हैं. मगज के बीजों को घर पर भी तैयार किया जा सकता है और ये बाजार में भी आसानी से और कम दामों में मिल जाते हैं.

घर पर कैसे बनाएं मगज के बीज- (How To Make Magaz Ke Beej At Home)

घर में बीज तैयार करने के लिए फलों के गूदे से बीजों को अलग करके और धोकर सुखा लें. बीजों को घर के अंदर पंखे की हवा में सुखाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस विधि से बीजों के गुण बरकरार रहेंगे.

आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी मगज के ये चार बीज को प्रकृति का अमूल्य तोहफा माना गया है. बीजों का सेवन करने से शरीर के तीनों दोष वात, पित्त, और कफ से निजात मिलती है और शरीर में होने वाले रोगों की संभावना कम होती है.

Photo Credit: Pexels

मगज के बीज खाने के फायदे- (Magaz Ke Beej Khane Ke Fayde)

ये मस्तिष्क, हृदय, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं. मगज के बीजों का सेवन हृदय के लिए लाभकारी होता है. बीजों में भरपूर मात्रा में फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे हृदय की गति का संचालन सही तरीके से होता है और हृदय पर दबाव कम पड़ सकता है. अगर नींद आने में परेशानी होती है या टूट-टूटकर नींद आती है, तो मगज के बीज नींद के हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन करते हैं, जिससे नींद न आने की परेशानी दूर होती है. इसके अलावा, त्वचा और बालों के लिए, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए, पाचन क्षमता को सुधारने के लिए और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए मगज के बीज लाभकारी होते हैं.

कैसे करें मगज के बीजों का सेवन- (How To Consume Magaz Ke Beej)

मगज के बीजों का इस्तेमाल दूध के साथ करने से लाभ होता है. इसके लिए दूध में मगज के बीजों को पीसकर उबालने से फायदा मिलेगा. तनाव के चलते आजकल युवाओं और महिलाओं में प्रजनन क्षमता की कमी देखी जा रही है. इसके लिए महिलाओं और पुरुषों को मगज के बीजों को अश्वगंधा के साथ मिलाकर दूध के साथ लेने से लाभ मिलेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

