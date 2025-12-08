क्या खाने से लीवर जल्दी ठीक होता है? ये 5 सुपरफूड्स कर सकते हैं कमाल

Liver Ko Detox Kaise Kare: लिवर हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है. ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है, लेकिन आज के समय में गलत खान-पान, जंक फूड, तला हुआ खाना, शराब और स्ट्रेस के कारण लिवर पर दबाव पड़ रहा है, जिसका सीधा असर सेहत पर दिखाई दे रहा है, जैसे थकान, पेट फूलना, अपच, वजन बढ़ना, और स्किन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना. अगर आप भी इन में से किसी दिक्कत से परेशान हैं, तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. यहां जानें कौन से हैं वो 5 सुपरफूड्स.

लिवर के लिए सबसे अच्छा डिटॉक्स क्या है?

चुकंदर: चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट से भरपूर है, जो लिवर में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसमें पाया जाने वाला बीटालाइंस लिवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

हल्दी: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करके लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. यह लिवर कोशिकाओं को मजबूत बनाकर डिटॉक्स प्रक्रिया को भी बेहतर बना सकता है.

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों का साग, और धनिया जैसी सब्जियां क्लोरोफिल पाया जाता है, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकती है.

लहसुन: लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर यौगिक लिवर को सक्रिय करते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसे खाने में शामिल करने से लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है.

सेब: सेब में मौजूद पेक्टिन नामक फाइबर पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है और आंतों को साफ रखने में मदद करता है, जिससे लिवर का बोझ कम होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)